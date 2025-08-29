ºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ºå¿À-µð¿Í(29Æü¡¢¹Ã»Ò±à)

ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬¡¢6²ó¤Ë1¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÃÝÅê¼ê¤Ï4²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5²óÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¼«¤é¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤ÁÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤­¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·6²ó¡¢1¥¢¥¦¥È¤«¤éÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤È²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤ËÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë½¸¤Þ¤ë¤È¡¢°ìÃ¶¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2ÈÖ¼ê¤Ë¤Ï¥É¥ê¥¹Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸Áª¼ê¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÍá¤Ó¡¢1-4¤È3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÃÝÅê¼ê¤Ï5²ó1/3¤ò85µå4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕÅÀ4¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£