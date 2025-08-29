「おばちゃん」になって分かった。女性という呪縛から解放された軽やかな日々【ママリ】

「おばちゃん」になってようやく自分らしく生きられる

このお話は、著者のらっさむさんが年齢を重ねていくことへの葛藤の中で、「おばちゃん」と呼ばれることや「モテ」について、さまざまな立場にいるアラフォー女性の視点から考えるお話です。いつもきれいでいたい、輝いていたい、充実していたい…こうした気持ちは老若男女問わず、誰が持っていてもいい希望ですよね。一方で、社会によって作られた性による役割や立ち位置を基準にした「女性ならこうあるべき」「男性ならこうあるべき」というのは、囚われ続けるととてもしんどいものなのかもしれません。

主人公のみかこは幼い子どもを育てつつ働くアラフォーのワーキングマザーです。友人のはるみは仕事をしつつ自分の人生を生きる同級生。かつて不妊治療をしていましたが、さまざまな事情を経て現在は子どものいない人生を選んでいます。





みかこははるみからの紹介で、年上の女性たちと知り合う機会があり、そこで「おばちゃん」という意味に込められた社会的な意味や、自分自身の偏見に気づき、本当に伸びやかに生きるには？ということを考え始めます。そうした中で「おばちゃん」という年齢まで年を重ねるということは、人生経験をもとに他者へ思いやりの目線を向けられるようになることでは？と思うのですが…？

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

©らっさむ

かつて「美魔女」と呼ばれていた環さんは恋愛市場での「品定め」をされるような社会から抜けたことで自分らしさを手に入れました。女性自身も自分が気づかないうちに囚われている「恋愛市場に残るために若くいなければいけない」という土俵は、抜けてみると本当に呼吸がしやすくなるのかもしれません。



環さんを見ていると「きれいでいること」や「若々しくいたいこと」と「恋愛市場に置き続けること」は似ているようで全く違うように感じますね。自分が自分らしく笑顔で輝いて人生を楽しむことは、環さんのように本当の意味での人生のパートナーを見つけられるのかもしれません。



年齢を重ねて経験してきた「相手を気遣い・思いやる気持ち」と「若い人には踏み出しにくい他人へのあと一歩」を上手に使える人が増えると、社会はもっと優しく豊かになるように思います。

