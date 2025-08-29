ホンダ最新「シティ」がスゴイ！ 昭和オジサン歓喜の“名車”が現代に復活した「“5人乗り”ハッチバック」！ 日本導入にも期待の海外仕様とは！

ホンダ最新「シティ」がスゴイ！

ホンダが1981年に発売した「シティ」といえば、背の高い個性的なフォルムが特徴の小型車です。

背を高くしたのは、小型車の欠点だった車内空間の狭さを補うための工夫。

このデザインが当時斬新だったことから話題となり、「トールボーイ」というあだ名が付けられるほどの人気を獲得しました。

しかし1986年に登場した2代目シティは、初代とは反対のローフォルムのデザインを採用。

このデザインをホンダは「クラウチングフォルム」と呼び、まったく新しいコンセプトとして提案しました。

しかし大胆なイメージチェンジが災いしたのか、初代のような売り上げは記録できず、1995年で販売終了。

その後、日本では後継モデルが登場していません。

しかし1996年に、タイなど新興国向けモデルとして“シティ”の名を冠した小型セダンが登場。

これが実質的な3代目シティとなります。

小型セダンとなったシティは現地で高く評価され、2002年には4代目、2008年には5代目と次々に後継モデルが誕生。

東南アジア以外にも販路を広げ、中国やオーストラリアでも販売がスタートします。

2019年には、最新モデルとなる7代目シティが登場。

スタイリッシュなデザインのエクステリアと上質なインテリア、快適な走行性能を備えたセダンという評価をさらに固めます。

そして2020年には、派生モデルとなる「5ドアハッチバック」タイプがラインナップに追加され、選択肢の幅を拡大。

ボディサイズは全長4345〜4349mm×全幅1748mm×全高1488mmと扱いやすい大きさで、7代目シティらしいスタイリッシュなデザインはそのままに、スポーティなハッチバックに仕上がっているのが特徴です。

このシティハッチバックには3種類のグレードを用意し、上級グレードにはヘッドライトとテールランプにLEDタイプを採用

さらに最上位グレード「RS」は専用エンブレムが用意されるほか、エクステリアがよりスポーティなデザインへと変更されていました。

エンジンは1リッターのVTECターボエンジンを搭載し、最高出力122馬力を発揮。スポーツモデルとしては控えめで、またトランスミッションはCVTです。

2024年には7代目シティの改良モデルが登場し、エンジンは1.5リッターガソリンと1.5リッターハイブリッドの2種類に変更。

2025年に開催された「バンコク国際モーターショー」では、RSのさらに上位に位置する限定車「DRIVAL」が登場しました。

フロント／リアに専用のエアロパーツが装着されており、またアウタードアハンドルとルーフもブラック仕様と、スポーティさに加えて高級感も高めたモデルです。

こうしてシティハッチバックは、アジア圏だけでなくオーストラリアやブラジルでも展開する人気モデルとして、その地位を着実に高めています。

残念ながらホンダの本国である日本市場には導入されていませんが、このまま海外での人気が高まれば、いつの日か導入が実現する可能性もあるでしょう。