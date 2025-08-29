【放置！？子守り押し付け友】お互い子連れで？ホントは大人のみがいいけど…＜第3話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？　即刻、縁を切りますか？　それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？　今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。

第3話　子連れ……かぁ



【編集部コメント】

「子連れ」と聞いて、あまり気乗りしなかったミキさん……。たしかに学生時代の友だちと会うのに子連れでは、ゆっくり楽しむのは難しそうですよね。子どもも退屈してしまうでしょうし、親にとっても子にとってもあまりメリットはないでしょう。しかしエリナさんの親は、「子どもは親が責任をもって見るもの」という考えの持ち主。遊びに行くという理由だけでは、子どもを見てもらえなかったそうです。ただ、幸いなことにミキさんとエリナさんの子どもは、ともに年長さんの女の子。同い年の同性なので、仲良く過ごせるといいですね。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・海田あと