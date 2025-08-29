【放置！？子守り押し付け友】お互い子連れで？ホントは大人のみがいいけど…＜第3話＞#4コマ母道場
あなたは友だちから「利用されているな」と感じたら、どうしますか？ 即刻、縁を切りますか？ それとも友だちを失いたくないから、我慢して付き合いを続けますか？ 今回は学生時代の友人と久しぶりに再会したら、「子守り要員」として都合よく利用されてしまったママが主人公のお話です。
第3話 子連れ……かぁ
【編集部コメント】
「子連れ」と聞いて、あまり気乗りしなかったミキさん……。たしかに学生時代の友だちと会うのに子連れでは、ゆっくり楽しむのは難しそうですよね。子どもも退屈してしまうでしょうし、親にとっても子にとってもあまりメリットはないでしょう。しかしエリナさんの親は、「子どもは親が責任をもって見るもの」という考えの持ち主。遊びに行くという理由だけでは、子どもを見てもらえなかったそうです。ただ、幸いなことにミキさんとエリナさんの子どもは、ともに年長さんの女の子。同い年の同性なので、仲良く過ごせるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと
第3話 子連れ……かぁ
【編集部コメント】
「子連れ」と聞いて、あまり気乗りしなかったミキさん……。たしかに学生時代の友だちと会うのに子連れでは、ゆっくり楽しむのは難しそうですよね。子どもも退屈してしまうでしょうし、親にとっても子にとってもあまりメリットはないでしょう。しかしエリナさんの親は、「子どもは親が責任をもって見るもの」という考えの持ち主。遊びに行くという理由だけでは、子どもを見てもらえなかったそうです。ただ、幸いなことにミキさんとエリナさんの子どもは、ともに年長さんの女の子。同い年の同性なので、仲良く過ごせるといいですね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・海田あと