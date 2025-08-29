65Ç¯¤Ö¤ê½Õ½©Ï¢ÇÆ¤Ø¡¡ÂÇ·â3´§ÁÀ¤¦¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡¡À¾ÆîÂç¡¦°ÂÀî¶¬Ìð¤¬¶¯¿¶Àë¸À¡¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°30Æü³«Ëë
¡¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¤Î½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡ÊÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¸å±ç¡Ë¤¬30Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡½Õ½©Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦À¾ÆîÂç¤Ï¡¢½Õ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈÂÇÅÀ²¦¤Ëµ±¤¡¢6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÇÆ±Âç³Ø½é¤Î8¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿Î¾ÂÇ¤Á¤Î°ÂÀî¶¬Ìð¡Ê4Ç¯¡¦ÈøÆ»¡Ë¤¬¶¯ÎÏÂÇÀþ¤ò¤±¤ó°ú¡£ËÜÎÝÂÇ²¦¤â´Þ¤à¡ÖÂÇ·â3´§¡×¤È½é¤ÎÂç³ØÆüËÜ°ì¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¾å°Ì3¥Á¡¼¥à¤¬11·î¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤ò·ü¤±¤¿¶å½£Âç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¡×¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤«¤é»°ÎÝÂÇ
¡¡½Õ¤ËÌö¿Ê¤·¤¿À¾ÆîÂç¤Î°ÂÀî¤¬¼«¿®¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¶»¤ËÂç³ØºÇ¸å¤Î¡Ö½©¡×¤ËÎ×¤à¡£¡Ö¤è¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤â¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈÂÇÅÀ²¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ËÜÎÝÂÇ²¦¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡£¶åÏ»¤Ç¤Ïºò½Õ¤ËËÌ¶åÂç¤ÎÀÐ¶¶¹·¼ù¡Ê¸½Âçºå¥¬¥¹¡Ë¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÂÇ·â3´§¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¤Ï±¦ÂÇ¤Á¤Ç¡¢ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¾®³Ø4Ç¯¤«¤éº¸¤Ç¤â¿¶¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¤Çº¸±¦º¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾ÆîÂç¤Ç¤Ï1Ç¯»þ¤«¤é¼ÂÀï¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¾Ã¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅìÏÂ¼ù´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ÆÊ³µ¯¡£¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÂÇÀÊ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Î½éµå¤«¤é¿¶¤ëÀÑ¶ËÀ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢4Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÂÇÎ¨4³ä6Ê¬3ÎÒ¡¢12ÂÇÅÀ¤È³«²Ö¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤â·×3»î¹ç¤Ç14ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¤Î5ÂÇÅÀ¡£14¡½6¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿ÆüÂç¹ñºÝ´Ø·¸³ØÉô¤È¤Î2²óÀï¤Ç¤Ï¥×¥íÃíÌÜ±¦ÏÓ¤ÎÎÓµþÊ¿¡Ê4Ç¯¡¦ÅìÇÀÂçÆó¡Ë¤«¤éº¸ÂÇÀÊ¤Ç»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Åì´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅ¬±þÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢º¸±¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡£Èà¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½Õ¤ÎÍ¥¾¡¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç²½¤±¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈµÞÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¸¢¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿ÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ë3¡½8¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÅìËÌÊ¡»ãÂç¤Ï¡Ë²¼°Ì¡ÊÂÇÀþ¡Ë¤Ç¤âÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¡×¤Èº¹¤ò´¶¤¸¤¿°ÂÀî¤Ï¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º¸¤è¤ê¤âÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤ë±¦¤Ç¤Î³Î¼ÂÀ¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Ö¶¯¤¯¿¶¤Ã¤ÆÄ¹ÂÇ¤¬½Ð¤ëÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡¢½Õ1ËÜ¤À¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤ÎÎÌ»º¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤âº£²Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í¤äÂç³Ø¤Î¶¯¹ë¤È¼ÂÀï¤ò½Å¤Í¡¢¾å°Ì¤«¤é²¼°Ì¤Þ¤Ç»°¿¶¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò´Ó¤¯ÀÑ¶ËÅª¤ÊÂÇ·â¤òËá¤¤¤¿¡£¡Ö¿ÀµÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢½Õ¤è¤ê¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¶åÏ»¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È°ÂÀî¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ãæ¼´¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£½©¡¢À¾ÆîÂç¤Ë¤È¤Ã¤Æ1960Ç¯°ÊÍè¡¢65Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Õ½©Ï¢ÇÆ¤ò½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë
¡¡¢¡°ÂÀî¡¡¶¬Ìð¡Ê¤ä¤¹¤«¤ï¡¦¤¤ç¤¦¤ä¡Ë2004Ç¯1·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬»Ô½Ð¿È¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÍ··â¼ê¡£Æ±»Ô¤ÎÀÖºä¾®3Ç¯»þ¤ËÆð¼°¤Î¡Ö¾®ºû¾¯Ç¯Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë²ÃÆþ¡£Æ±»Ô¤Î·Ù¸ÇÃæ¤«¤éÈøÆ»¹â¡Ê¹Åç¡Ë¤ò·Ð¤ÆÀ¾ÆîÂç¤Ë¿Ê³Ø¡£Âç³Ø2Ç¯¤Î½Õ¤«¤é¼çÎÏ¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£º£½Õ¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î6ÅðÎÝ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ËÜÎÝÂÇ¤â1ËÜÊü¤Ã¤¿¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡ÖÌÚ·Ü¡Ê¤â¤Ã¤±¤¤¡Ë¡×¡£177¥»¥ó¥Á¡¢72¥¥í¡£±¦Åê¤²Î¾ÂÇ¤Á¡£
¹¥Åê¼êÍÊ¤¹¤ëÊ¡²¬Âç&ËÌ¶åÂç¤âV¸õÊä
¡¡¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¤Ï½ÕÆ±ÍÍ¤Ë½©¤â¾¡Î¨¤Ç½ç°Ì¤ò·è¤á¡¢±äÄ¹10²ó°Ê¹ß¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤Ç¹Ô¤¦¡£À¾ÆîÂç¡¢Ê¡²¬Âç¡¢ËÌ¶åÂç¤Î3¶¯¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤½¤¦¤À¡£
¡¡½Õ½©Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦À¾ÆîÂç¤Ï¡¢°ÂÀî¤äº£½Õ¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¹çÅÄÐÒÀ»¡Ê4Ç¯¡¦³¤À±¡Ë¤é¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬Åê¼ê¿Ø¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤ë¡£ºò½©4¾¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£½Õ¸Î¾ã¤Ëµã¤¤¤¿¼çÀï±¦ÏÓ¤ÎÄÅÅÄÍªÊ¿¡Ê3Ç¯¡¦ÁáðÝ¡Ë¤âÉüÄ´¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡º£½ÕÀ¾ÆîÂç¤ËÍ£°ì¤ÎÅÚ¤ò¤Ä¤±¤¿3°Ì¤ÎÊ¡²¬Âç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÄ«¿áÂó³¤¡Ê3Ç¯¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ë¤¬Àã¿«¤ò´ü¤¹¡£2°Ì¤ÎËÌ¶åÂç¤Ïº£½ÕºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¾Þ¡Ê2¡¦03¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³²¼·°µ±¡Ê3Ç¯¡¦¼¯»ùÅç¶ÌÎ¶¡Ë¤ÎÅêµå¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£½ÕB¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¶å¹ñÂç¡¢µ×Î±ÊÆÂç¡¢¶å½£Âç¤â´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¶å½£Ï»Âç³ØÌîµå¡¡½©µ¨¥ê¡¼¥°ÆüÄø¡Û
¡ãÂè1½µ¡ä
8¡¦30¡ÊÅÚ¡ËËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡À¾ÆîÂç¡Ý¶å½£Âç¡¡¢ËÌ¶åÂç¡Ýµ×Î±ÊÆ¡¡£Ê¡²¬Âç¡Ý¶å¹ñÂç
8¡¦31¡ÊÆü¡ËËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡µ×Î±ÊÆ¡ÝËÌ¶åÂç¡¡¢¶å¹ñÂç¡ÝÊ¡²¬Âç¡¡£¶å½£Âç¡ÝÀ¾ÆîÂç
¡ãÂè2½µ¡ä
9¡¦6¡ÊÅÚ¡ËËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡¶å¹ñÂç¡Ý¶å½£Âç¡¡¢ËÌ¶åÂç¡ÝÊ¡²¬Âç¡¡£À¾ÆîÂç¡Ýµ×Î±ÊÆ
9¡¦7¡ÊÆü¡ËËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡Ê¡²¬Âç¡ÝËÌ¶åÂç¡¡¢µ×Î±ÊÆ¡ÝÀ¾ÆîÂç¡¡£¶å½£Âç¡Ý¶å¹ñÂç
¡ãÂè3½µ¡ä
9¡¦14¡ÊÆü¡Ë¾®·´»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡Ê¡²¬Âç¡Ýµ×Î±ÊÆ¡¡¢À¾ÆîÂç¡Ý¶å¹ñÂç¡¡£ËÌ¶åÂç¡Ý¶å½£Âç
9¡¦15¡Ê·î¡Ë¥ª¥¯¥¼¥óÉÔÆ°»º¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡¡À¾ÆîÂç¡Ý¶å¹ñÂç¡¡¢¶å½£Âç¡ÝËÌ¶åÂç¡¡£µ×Î±ÊÆ¡ÝÊ¡²¬Âç
¡ãÂè4½µ¡ä
9¡¦21¡ÊÆü¡Ë¾®·´»ÔÌ±µå¾ì
¡¡¡¶å¹ñÂç¡ÝËÌ¶åÂç¡¡¢µ×Î±ÊÆ¡Ý¶å½£Âç¡¡£À¾ÆîÂç¡ÝÊ¡²¬Âç
9¡¦23¡Ê¿å¡ËÃÞËÎÐÃÏÌîµå¾ì
¡¡¡¶å½£Âç¡Ýµ×Î±ÊÆ¡¡¢Ê¡²¬Âç¡ÝÀ¾ÆîÂç¡¡£¶å¹ñÂç¡ÝËÌ¶åÂç
¡ãÂè5½µ¡ä
9¡¦27¡ÊÅÚ¡ËÃÞËÎÐÃÏÌîµå¾ì
¡¡¡À¾ÆîÂç¡ÝËÌ¶åÂç¡¡¢Ê¡²¬Âç¡Ý¶å½£Âç¡¡£¶å¹ñÂç¡Ýµ×Î±ÊÆ
9¡¦28¡ÊÆü¡ËÉ°¸¶µå¾ì
¡¡¡¶å½£Âç¡ÝÊ¡²¬Âç¡¡¢µ×Î±ÊÆ¡Ý¶å¹ñÂç¡¡£ËÌ¶åÂç¡ÝÀ¾ÆîÂç
¢¨³«»ÏÍ½Äê»þ¹ï
Âè1½µ1ÆüÌÜ¡¡¡¡¡¡¡¡á9»þÈ¾¡¡¢¡á12»þ40Ê¬¡¡£¡á15»þ50Ê¬
Âè1½µ2ÆüÌÜ°Ê¹ß¡¡¡¡á9»þ¡¡¡¡¢¡á12»þ10Ê¬¡¡£¡á15»þ20Ê¬