「住民との共生ができない状況になりつつある」ホテルなどの組合らが「特区民泊廃止」を大阪市に要望　ごみや騒音など宿泊者のマナーが課題に

大阪のホテル組合らが「特区民泊の廃止」を求めました。



８月２９日、大阪市に「特区民泊」の廃止を求めたのは、カプセルホテルなどの簡易宿所と旅館・ホテルの組合です。



「特区民泊」とは増加するインバウンドに対し、宿泊施設の不足を解消するためにできた制度で、国が国家戦略特区に指定した地域でのみ宿泊施設の開業などの規制が緩和されます。



大阪市には全国にある特区民泊の９割以上が集中しているということですが、宿泊業の組合が特区民泊の廃止を求める理由とは…





（大阪府旅館ホテル生活衛生同業組合 岡本厚理事長）「住民との共生ができないというような状況になりつつありますので、これ以上の特区民泊は認めていただかないように」課題になっているのは宿泊者のマナーです。「マナーが悪いとかが多いね。騒いだりするし、ゴミもポイポイほかしたりするし」「飲み会みたいに集まったら、みんなで合唱して楽しむみたいな。そういう雰囲気が午後１２時とか午前１時とかに、結構盛り上がっている」中でも深刻なのはごみの問題だといいます。特区民泊の向かいにあるアパートに許可を得て取材をすると、アパートと塀の間にはペットボトルや缶などたくさんのゴミが。住民は連日、これらの片付け作業におわれているといいます。「嫌やでなぁ、こんなん。人が捨てたゴミ、こんなこと（片付け）すんの。（Ｑ特区民泊の宿泊者に求めることは？）ゴミはゴミ箱にやね、普通に。みんながみんな悪い人じゃないと思うし、差別をする気はないけど、日本に来るんやったら日本のルールでやってもらえたら一番良いよね」９月には具体策の方向性を示したいとしてきた大阪市。横山市長に２９日、改めて聞くと…（大阪市 横山英幸市長）「不安の声にはしっかり寄り添っていかないといけないので、どういう権限や対応が必要なのかをしっかり把握したうえで、必要な制度改正含めて（検討を）進めていきたい」また、組合は大阪府にも同様の要望書を提出し、地域住民が安心して過ごせる環境整備を求めました。