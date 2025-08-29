「クイズ！あなたは小学5年生より賢いの？」2時間SP！9月5日（金）放送！
9月5日（金）19時〜
小5クイズ！1000万円が出たスペシャル！
今夜、この中から1000万円獲得者が出た！
1000万円を獲得するのは誰だ！？
朝の情報番組２大MCの羽鳥慎一と武田真一が、一夜限りの最強タッグ！
武田は、NHKの看板アナウンサーとして報道番組のキャスターを務めた超知識人！
羽鳥から直々にオファーを受け、1000万円獲得を目指す！
過去、300万円獲得した経験を持つ最強クイズ王・伊沢拓司がパートナーに選んだのは･･･
今から１５年前、「高校生クイズ」で開成高校を優勝へと導いた男、田村正資。
最強クイズ王・伊沢が強力な助っ人を得て、もはや死角なし！
1,000万円獲得者となるか？
過去、最終問題まで到達するが、惜しくも全問正解を逃した早稲田大学卒、ハナコ岡部と
関西大学卒、３時のヒロイン福田麻貴。そして、明治大学卒、パンサー向井。
高学歴芸人トリオで挑む！１０００万円獲得者はこの３人なのか！？
出演者
岡部大（ハナコ）
向井慧（パンサー）
福田麻貴（3時のヒロイン）
羽鳥慎一
武田真一
伊沢拓司
田村正資