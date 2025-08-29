【吉野家】今なら非常用「吉野家缶飯」が全品20％オフ！8月31日と9月1日はたまプラーザで備蓄食の試食イベントもやるよ〜

吉野家は、吉野家公式通販ショップなどで、8月22日から9月5日までの期間限定で非常用保存食「吉野家缶飯」を20%オフで販売中です。

送料込みでこの価格は嬉しい...！

「吉野家缶飯」は高機能玄米・金のいぶきの上に吉野家の牛丼の具が盛り付けられた、温めなくても食べられる"ご飯缶詰"です。

ラインアップは、牛丼をはじめ、豚丼、焼鶏丼、焼塩さば丼と全4種類。賞味期限は4年です。

たとえば「吉野家缶飯4種6缶セット」は、通常価格4860円のところ3888円に。

「吉野家缶飯 焼塩さば丼6缶セット」は、通常価格4590円のところ3672円に。

公式通販のほか、楽天市場店、Yahoo！ショッピング店、dショッピング店で購入可能です。

お得なチャンスにいつものご飯のおいしさの「備蓄食」を用意をしておくのをおすすめします。

試食イベントも！

防災の日に合わせて8月31日と9月1日の2日間、Kuradashiたまプラーザ テラス店で試食販売イベントも開催されます。

試食販売されるのは、「冷汁ごはんPLUS」。吉野家の「冷汁」と、うちのやの栄養豊富な「オールマイティライス」を組み合わせた「冷やし備蓄食」です。温め不要ですぐ食べられます。

「冷汁ごはんPLUS」は、ソーシャルグッドマーケット「Kuradashi」にて8月26日から9月7日の期間限定で予約販売中。

イベントでは、吉野家「冷汁」＋うちのや「オールマイティライス」のセットが試食できます。実際に味を確かめてから購入できる貴重なチャンスです。

開催日時は、2025年8月31日12時から17時、9月1日13時から18時。

開催場所は、Kuradashiたまプラーザ テラス店（神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-1-2 たまプラーザ テラスゲートプラザ 1階）

試食は数に限りがあるため、なくなり次第終了します。

東京バーゲンマニア編集部