山口県上関町での使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設を巡り、中国電力は「立地は可能」とする調査結果を町側に説明しました。



■小井土夏音記者

「午前8時半の上関町役場前です。計画に反対する人や多くの報道陣が詰めかけています」



上関町役場を訪れたのは中国電力の大瀬戸聡常務です。中国電力は、上関町・長島の社有地で、おととし8月から使用済み核燃料の中間貯蔵施設が建設できるか調査を進めてきました。





■中国電力 大瀬戸聡常務「立地の支障となる技術的に対応できない問題はないとの評価に至りました。」午前11時前、大瀬戸常務は、西哲夫町長に調査の報告書を手渡しました。報告書は気象や地盤など9項目を分析したおよそ50ページに及び、中間貯蔵施設の「立地は可能」と結論付けています。■上関町 西哲夫町長「ひとつの調査結果が出たとこれを踏まえ議会住民がどのように判断させるのか見極めて次の段階に進めれば進めるし」報告を受けた西町長は中国電力に対して、施設の規模や貯蔵容量などを盛り込んだ事業計画の提出を求めるかなど、今後の詳しい対応については明言を避けました。《2025年8月29日放送》