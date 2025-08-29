“奇跡の46歳”小西真奈美、後光さす近影に反響「透明感ハンパないって〜」
タレント・女優の小西真奈美が、29日にインスタグラムを更新。早朝に散歩を楽しむ近影を公開すると「美しい」と反響が集まっている。
【写真】桜より美しい小西真奈美のお花見ショット
小西は「早朝散歩。日光を浴びて、呼吸をして、短時間でも最高です。 後光のおかげでもしゃもしゃ髪の起きぬけ状態でも肌もきれいに見えますね」とつづり、早朝の屋外で撮影されたソロショットを公開。爽やかな白シャツで佇む彼女の後ろでは朝日が輝いており、美しさのあまり後光がさしているように見える。
いつまでも若々しくてかわいい小西の姿にファンからは「透明感ハンパないって〜」「後光ありがたやありがたや」「真奈美さん綺麗」と、称賛のコメントが寄せられていた。
■小西真奈美（こにし まなみ）
1978年10月27日生まれ。鹿児島県出身。舞台『寝盗られ宗介』で俳優デビュー。2001年に『ココリコミラクルタイプ』でバラエティに初挑戦し、コメディエンヌとしても注目を集めた。歌手としても活躍しており、2020年11月にアルバム『Cure』をリリースした。
引用：「小西真奈美」インスタグラム（@manami.official）
