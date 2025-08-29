ÎäÅàÊÝÂ¸¤â¤Ç¤¤ë¤À¤È¡Ä¡© Ì´¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÊÝÎä²¹¸Ë¤È¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥È
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÇã¤¤Êª¤Ç°û¤ßÊª¤ä¿©¤ÙÊª¤ò»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Ë¡¢¡ÖÎäÅàÊÝÂ¸¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤Ê¤ó¤ÆÌ´¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤½¤ÎÌ´¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê»³Á±¡ÊYAMAZEN¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÊÝÎä²¹¸Ë¡ÖELEIN 9L YFR-DC90¡×¤Ç³ð¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¡¦ÊÝ²¹¤¬1Âæ¤Ç³ð¤¦¡ª ¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÎäÅàÎäÂ¢¸Ë
¡ÖELEIN 9L YFR-DC90¡×¤¬¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤«ºÇÂç¤Î¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö-18¡î¤«¤é60¡î¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡¢ÎäÅà¤âÎäÂ¢¤â1Âæ¤Ç¤Ç¤¤ë¥¯¡¼¥é¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÊÝÎä²¹¸Ë¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê1Âæ¤Ç¿©ºà¤ÎÎäÅàÊÝÂ¸¤Ë¥¥ó¥¥ó¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥Û¥Ã¥È¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î9L¥¿¥¤¥×¤Ï350ml´Ì¤¬14ËÜ¡¢500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬10ËÜÆþ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¡£¥¥ã¥ó¥×¤ä¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Î¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¤â»È¤¨¤Æµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º1Ç¯Ãæ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÅÅ¸»¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤âÂÐ±þ
¤â¤¦1ÅÀ¿ä¤·¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅÅ¸»¤ò°Ê²¼¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¡£»È¤¤Æ»¤¬¹¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡²ÈÄí¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¡ÊAC100V¡Ë¡§ ¿²¼¼¤Ê¤É²È¤Î¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¢¼Ö¤Î¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¡ÊDC¡¦12V/24V¡Ë¡§¼Ö¤Ç¤Î°ÜÆ°¡¢¼ÖÃæÇñ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡§¡ÖELEIN ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡ÊÊÌÇä¡Ë¤ò»È¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÈÍÑ¤Ç¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾»þ´Ö¤Ï¡¢0¡îÀßÄê¡ÊÎäÂ¢¸Ë¡Ë¤Ç4»þ´Ö30Ê¬¡¢-18¡îÀßÄê¡ÊÎäÅà¸Ë¡Ë¤Ç3»þ´Ö10Ê¬¡¢60¡îÀßÄê¡ÊÊÝ²¹¸Ë¡Ë¤Ç2»þ´Ö50Ê¬¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¶ñ¹ç¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Ê¤é½½Ê¬¤Ê»ýÂ³»þ´Ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎ¤ò²ð¤·¤ÆAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¦¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥³¡¼¥É¡¦¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÊÌÇä¡Ë¤«¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö·ÈÂÓ¤Ç¤¤ëÎäÂ¢¡¦ÎäÅà¡¦ÊÝ²¹¡×¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤·¤¿Ëâ²þÂ¤Åª¡ÖELEIN 9L YFR-DC90¡×¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÇã¤¤Êª´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ü9L
¡ü25L
¡ü35L
¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Source:Amazon.co.jp