¸µ¡¹¤ÏÃÏ°è¤Îå«¤ò¤Ä¤Ê¤°Ãæ¿´¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¤ª»û¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¼«¤é¤âÈïºÒ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ûËÜÍè¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®¤Î½»¿¦¤ÎÊ³Æ®¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¶Á¤¯»û¤Î¶Æâ¡£
¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î·úÊª¤Ï¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜÆ²¤Ç¤¹¡£
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÄ®±§½ÐÄÅ¤Ç¡¢400Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯ÆüÏ¡½¡¤Î»û¡¢Âç¾è»û¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎËÜÆ²¤¬¡¢ÀµÌÌ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¤¯½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤È¡¢¥µ¥Ã¥·¤â(¥Ö¥ëー¥·ー¥È¤Ç)Ê¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
ËÜÆ²¤ÏÃÏ¿Ì¤Ç´ðÁÃ¤¬Íî¤Á¡¢ÊÉ¤¬¤Ï¤¬¤ì¡¢Ãæ¤ÎÊ©¤µ¤Þ¤¿¤Á¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢²òÂÎ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡Öº£¡¢ËÜÆ²¤«¤éÁ´Éô¡¢µß½Ð¤·¤Æ¤¤Æº£¡¢²¾¤ÎËÜÆ²¤È¤·¤Æ¤ªã«¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃÏ¿Ì¤«¤é¤Ò¤È·î¸å¡¢Êø¤ì¤ëÀ£Á°¤ÎËÜÆ²¤«¤éÁ´¤Æ¤ÎÊ©Áü¤òµß¤¤½Ð¤·¡¢²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê©¤µ¤Þ¤¿¤Á¤â½¤Á¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡Öº¸¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¤ÏÃÉ²È¤µ¤ó¤Î¤ª°ÌÇ×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤âÂ©»Ò¤ÈÆó¿Í¤ÇÄ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Î¤ªÃÉ²È¤µ¤ó¤Î°ì¸®°ì¸®¤Î¤´ÀèÁÄÍÍ¤òã«¤ë¤ª°ÌÇ×¤òÂç»ö¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ã«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
400Ç¯¼é¤Ã¤Æ¤¤¿»û¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢É¬»à¤Ç¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤¿°æÁ°¤µ¤ó¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡ÖÈïºÒ¤·¤¿»þ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ÈÀäË¾¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤º¤Ä¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¡¢²ÈÂ²¤È²ñÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¾Ð´é¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÉüµì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä³èÎÏ¤¬¤ï¤¤¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿µîÇ¯¤Î1·î1Æü¡£¤½¤Î¤Õ¤¿·î¸å¤«¤é·îÌ¿Æü¤Î1Æü¤Ë¡¢Ëè·î¡¢±§½ÐÄÅ¤ÎÄ®¤òÊâ¤¯°ÖÎî¤Î¹ÔµÓ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®¤òÊâ¤¯¤È¡¢½¡ÇÉ¤äÃÏ¶è¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢Ã¯Èà¤È¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Î¿Í¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ç¡¢»û¤¬²Ì¤¿¤»¤ëÌò³ä¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡Ä
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡Ö¡Ø¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÎÂ¸ºß¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤¯¾Ð´é¤Î²¼¤Ç¡¢Éü¶½¤ÎÆ»¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡×
µîÇ¯6·î¡¢¿ÌºÒ¤ÎÄÞº¯¤¬»ê¤ë½ê¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¶Æâ¤Ç¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÉ²È¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Î¿Í¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î°Â¤é¤®¤Î¾ì½ê¡£
¤½¤ì¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡ÖÌþ¤·¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°Â¤é¤®¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í¤Î¿´¤ò¤Û¤Ã¤È¤µ¤»¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¤ª»û¤Î¶Æâ¡¢·úÊª¡¢¿Í´Ö´Þ¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª»û¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ªËß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡¢¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅöÆü¡£
¤³¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤ªÇ¯´ó¤ê¤Þ¤Ç¡Ä¡¢ÃÏ°è¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËßÍÙ¤ê¤Î¤ä¤°¤é¤Î¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¶Æâ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¿¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤Ð¤ìº×¤ê¤Î¥¥ê¥³¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎ©¤Á¾å¤²Åö»þ¤«¤é¡¢Àß±Ä¤Ê¤É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ¶è¤ÎÀÄÇ¯²ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥ó¥È¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤¬ÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¡£
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¤¢¤¦¤Ã¤Æ°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Ã¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡Ö²È¤Ë¤³¤â¤ê¤¤ê¤Î¿Í¤¬¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÉü¶½¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
¡Ö¤ª»û¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤È¤â¤È¿Í¤Î½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¡×
ÃÏ¿ÌÄ¾¸å¤«¤é»Ï¤á¤¿¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡£
°æÁ°¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤¬¡¢¤â¤¦ÉüµìÉü¶½¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é»×¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¾è»û½»¿¦¡¦°æÁ° ËÜÎ´ ¤µ¤ó¡§
¡ÖÌþ¤·¡¢°Â¤é¤®¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¤Ò¤È»þ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¡¢´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¤¬¤³¤Î¶Æâ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤Ç¤¹¤·¡¢Íè¤¿»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤ª»û¤È¤·¤¿¤é²¿¤è¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±§½ÐÄÅ¤ÎÄ®¤Î¿Í¡¹¤¬ËÜÅö¤ÎÆü¾ï¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤³¤Î¤Ò¤È»þ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°Â¤é¤®¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡Ä
Âç¾è»û¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤°¥Þー¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿´¤È¿´¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£