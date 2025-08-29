Image: Amazon

これ買っときゃOKです！

終わりのない旅、それがイヤホン選び。その時代のトレンドと出せるお値段によって解答は無限にありますけど、今どれが一番幸せになれるか？と聞かれたら、僕はこれを推しますね。

Anker Soundcore Liberty 4 Pro 15,990円 Amazonで見る PR PR

Ankerのフラッグシップイヤホン「Anker Soundcore Liberty 4 Pro」です。上のリンクを開いてもらうとわかると思うのですが、20％OFFで1万5990円！

性能と価格とのバランスが…いや、正直この音質、ノイキャン性能のイヤホンがこの値段で買えるのはおかしいので、悪いこと言わないので、これポチっておきましょう。

高音質、長時間、ノイキャンも優秀。すべてが満足できる

このイヤホンのいいところを挙げよ、と言われたら、もうホントいろいろ出てきますよ。音質もグラマラスで厚みがありますし、ハイレゾや3Dオーディオにも対応。

ノイズキャンセリング性能も申し分ありませんし、バッテリーだってノイキャンありで約7.5時間も持ちます。発表時のファーストインプレッションは以下をどうぞ。

ちなみに、今も現在進行系でこのイヤホンを突っ込んで仕事しています。

出かける時ももちろん一緒。そのくらいお気に入りで、僕の生活の中で手放せないパートナーとなっているんですよね。

標準価格（約2万）でも安いと思ったのに、そうかー1万5990円か。…予備でもう1台抑えておこうかな！

