Íî¹çÇîËþ»á¡¡ÅìÍÎÂç¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¡ÖË½ÎÏ¤Ç¤ä¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡×
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë3´§²¦¤ò3ÅÙ³ÍÆÀ¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤ÏÃæÆü¤ò4ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Íî¹çÇîËþ»á¡Ê71¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¡ÖÍî¹çÇîËþ¤Î¥ª¥ìÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤âµ¯¤³¤ëË½ÎÏÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Íî¹ç»á¤ÏÅìÍÎÂç1Ç¯¤ÎÅÓÃæ¤ÇÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¥ª¥ì¤ÏÂç³Ø¤âË½ÎÏ¤Ç¤ä¤á¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡×¤ÈÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤¬Ë½ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤ØÆþ¤Ã¤¿»þ¡ÊÎÀ¤Î¡ËÉô²°Ä¹¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¼é¤é¤ì¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡£¥ª¥ì¤Ï¼ê¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤Æ³Ø¹»¤ò¤ä¤á¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¥±¥¬¤Ç¤ä¤á¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£±«¤¬¹ß¤ëÃæ¤Ç¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤ËÆùÎ¥¤ì¤òÈ¯¾É¡£¸ª¤Ë¤â¸Î¾ã¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡ÖÎý½¬¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤º¤Ë¡ÊÂç³Ø¤ò¡Ë¤ä¤á¤¿¡£¡ÊÂç³Ø¤Ç¤Ï¡Ë1²ó¤â¼ê¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ê¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¹â¹»¤Î»þ¤À¤±¡£¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡¦Åì¼ÇÉÜÃæ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿»þ´ü¤Ë¡ÖÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤¬°¤¤¤«¤é¡¢¤Ö¤ó²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÂ¾¤ÎÉô°÷¤Ë¸À¤ï¤ì¡Ö¤½¤ì¤ÏÂÔ¤Æ¡×¤È»ß¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤Õ¤ë¤ï¤ì¤¿Ë½ÎÏ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ØÏ¢º¿¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Íî¹ç»á¤Ï¡Ö¡È¼«Ê¬¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡ÊË½ÎÏ¤Ï¡Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ë»þÂå¤¬¤¯¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£