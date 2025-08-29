ボートレース多摩川の「ルーキーシリーズ第14戦・第26回スカパー！JLCカップ」は29日、予選3日目が行われた。

大月遊雅（24＝東京）は3日目3Rを見事な2コース捲りで快勝。だが、絶好枠に組まれた7Rはインで若干、後手に回り、カド4コースの中山翔太に捲られて5着に敗れた。

それでも、序盤からの貯金が利いて得点率は前原大道と並ぶ12位タイ（7.20）につけている。

相棒の51号機は前検日時点の2連対率が50％と高い。近況の機歴もかなりいい。「全体的にいいと思う。回った後の足や、その先のつながりが特にいいですね」とレース足系はトップクラスの仕上がりだ。

普段はあまりプロペラを叩かないタイプ。「今節はスパルタ同期の中野仁照に教えてもらって、1走目の後に少しだけ叩いた。それも良かったのかな」。A1級に上り詰めた中野から、愛のあるアドバイスをもらい、快速機のパワーが本格化した。

予選最終日の4日目は8R5号艇に出走。フライング持ちだけに、ダッシュ戦の方が伸び伸びと戦えるはずだ。準優勝戦進出はすでに安泰なだけにリラックスして上位を狙う。