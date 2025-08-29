現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。スポーツ界でも繰り返される暴力問題について語った。

落合氏は「（暴力は）なくならなきゃいけないんだけれど時間はかかるでしょう」と考えを示した。「体罰を受けた人間が世の中にまだたくさんいるのでね。それを引きずっているというのかな。（諭すように）しゃべるより、手を出したり言葉の暴力で服従させるという考えを持っている人がまだたくさんいる」と現状を分析した。

自身も秋田工野球部時代に部内暴力があり、7回退部し、8回入部した経験を持つ。「自分たちの感情に流され、気晴らしに手をあげるとか、足を出すとか。当時の流れ。3年生は2年生をやって、2年生は1年生をやって。1年生が2年生になると、また、この歴史を繰り返していく。やられたから（下の世代へ）やり返す人、やられて嫌だったから手をあげない人、2通りに分かれます」。どこで負の連鎖を断ち切れるのか。「なくさなきゃいけない。どの時代でなくなるのか、予想が立たない」と語った。

2003年10月に中日監督へ就任することが発表された。就任直後に「暴力をふるったら、その時点でユニホームを脱がせる」と選手らへ向けて暴力排除を宣言した。ただ、この暴力排除の方針が完全に選手に浸透し、「本当にこの首脳陣は選手に手をあげないんだ」と選手に理解されるまで「5年かかった」と振り返る。「オレが（監督を）やっている8年間は暴力ざたは一切、起きなかったと思う」とも語った。