「どこのご家庭にもある、あらゆるものを拷問器具にする赤毛のオンナ」と「死ぬか生きるかギリギリのラインを見極めるのが得意なオンナエルフ」。セランの口撃で堕ちた敵の正体は一体⋯⋯『強くてニューサーガ』第8話