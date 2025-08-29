反社の誘い…？「いいモノあるけど吸ってかない？」と誘う若者が取り出したのは…！社畜リーマンが衝撃を受けた結末【作者に聞く】
【漫画】本作を読む
本作を描いたのは、漫画家の高岸かもさん(@kamotakagishi)。高岸さんは、「コンプティーク」で「魔王道」を、「カドコミ」で「悪役令嬢はやる気がない」のコミカライズを担当している。
■誘惑の正体は「猫」だった
■猫をポケットに入れる最高の環境
この漫画について高岸さんに話を聞くと、「猫をポケットに入れられるなんて最高だなと思い、その思いが派生してこの漫画ができました」と明かした。作中で若者が着ているのは、猫好きの間で流行した「猫がすっぽり入るポケット付き」のパーカーだったのだ。
高岸さん自身はまだ持っていないが、将来猫を飼うことがあれば購入して、猫をポケットに入れたまま漫画を描きたいと語った。現在はペット不可のマンションに住んでいるため飼えないが、いつか「お猫様」を迎え入れたいという。これまでにハムスターや犬を飼ったことはあるが、猫はまだ飼ったことがないそうだ。
今後はライトノベル「勇者の旅の裏側で」のコミカライズ連載を準備しているという。勇者たちの冒険の裏で繰り広げられる2人の少女の旅を描いたファンタジー作品だ。原作はすでに発売中なので、待ちきれない人は先にライトノベルを読んでみるのもいいだろう。
取材協力：高岸かも(@kamotakagishi)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。