これは…っ!!多少値が張っても吸いたいかも!!


【漫画】本作を読む

本作を描いたのは、漫画家の高岸かもさん(@kamotakagishi)。高岸さんは、「コンプティーク」で「魔王道」を、「カドコミ」で「悪役令嬢はやる気がない」のコミカライズを担当している。

■誘惑の正体は「猫」だった

疲れたサラリーマンを見つけて、若者が声をかけてきた


ヤバイ薬なのではないか…？


何を取り出そうとしているのか？


連日の残業で心身ともに疲れ果てていた主人公。終電ギリギリの駅で、チャラチャラした若者に声をかけられる。「お兄さん、お疲れだね」と話しかけられ、若者は「いいモノあるんだけど吸ってかない？」とまくしたてる。犯罪のにおいを感じた主人公がその場を離れようとすると、若者は「1回吸ったらヤミツキになるのになあ」とある物を取り出した。その瞬間、主人公の目の色が変わった。

■猫をポケットに入れる最高の環境

この漫画について高岸さんに話を聞くと、「猫をポケットに入れられるなんて最高だなと思い、その思いが派生してこの漫画ができました」と明かした。作中で若者が着ているのは、猫好きの間で流行した「猫がすっぽり入るポケット付き」のパーカーだったのだ。

高岸さん自身はまだ持っていないが、将来猫を飼うことがあれば購入して、猫をポケットに入れたまま漫画を描きたいと語った。現在はペット不可のマンションに住んでいるため飼えないが、いつか「お猫様」を迎え入れたいという。これまでにハムスターや犬を飼ったことはあるが、猫はまだ飼ったことがないそうだ。

今後はライトノベル「勇者の旅の裏側で」のコミカライズ連載を準備しているという。勇者たちの冒険の裏で繰り広げられる2人の少女の旅を描いたファンタジー作品だ。原作はすでに発売中なので、待ちきれない人は先にライトノベルを読んでみるのもいいだろう。

取材協力：高岸かも(@kamotakagishi)

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。