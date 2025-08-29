能登半島地震を引き起こした海底活断層によってできたとみられる段差を富山大学が撮影することに成功しました。

地震による陸地の隆起の歴史を、海底地形から裏付ける貴重な映像だとしています。



水中ドローン探査で、海底活断層の活動によりできたとみられる

崖や断面の撮影に成功したのは、富山大学や金沢大学の研究グループです。

撮影した地点は、震源の西、輪島市町野町曽々木沖で、東西およそ25キロの活断層の一部です。

この海域では、海上保安庁の解析で大規模な海底変動があったことが分かっていて、隆起を示す赤色と、沈降を示す青色が濃くなっている地点を調査しました。





その結果、日本海の沖側から陸地側へ階段を上るように3つの段差を確認したといいます。最も下にある段差は、水深およそ70メートルで、高低差はおよそ2.5メートルあることが分かりました。さらに、陸側へ崖を上っていくと、断面がよりはっきりした段差が見えてきました。高低差はおよそ2.4メートルあります。富山大学災害地質学 立石准教授「これが階段で言うところの縦、垂直になっている部分で壁面になっている。下のところにかなり大きな岩石のブロックが転がっていて、付着物（サンゴなど）がある面とない面、こういうところには付着物があまりない」「最近、岩盤が破壊されて転がっていると考えています」「断層本体が露出している。この面を境にずれていることがはっきりわかる」さらに、陸側へ上っていくと、また新たな段差がありました。高低差はおよそ3メートル。しかし、この段差はサンゴなどに覆われるなど、大きな破壊は起きていないとみられます。調査の結果、3つの段差のうち、下2つの段差で、あわせておよそ5メートル、相対的に隆起していたことが分かりました。富山大学 立石准教授「（活断層が）地下の浅いところで3つ分岐して、そのうちの下2本が今回大きく動いたんじゃないか」「活断層は繰り返し動くものなので、今回はその古い断層活動で形成された段差と、令和6年能登半島地震で形成された段差この両方が見分けられる形で見られたとこれはかなり貴重なもの（映像）ですね」災害地質学が専門の立石准教授。海底も水中ドローンによって、調べることができるようになってきました。富山大学 立石准教授「地震とか津波とかそういったところの防災につなげていけるんじゃないかと思います」