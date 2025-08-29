ÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¡¡À¾Éð¡¼¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Î»Ïµå¼°ÅÐÈÄ¡ÖÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡¢45ÅÀ¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê£²£¹Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Î»Ïµå¼°¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¤ÎÃæÂ¼¤¢¤æ¤ß¡Ê£µ£¹¡Ë¤¬ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏµåÃÄ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÎ©Èô¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÅö¤Æ¤í£±²¯±ß¡ª¡¡Î©Èô¥Ç¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃæÂ¼¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤È¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ»ö¡¢Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡»Ïµå¼°¸å¡¢ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¯¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤È¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢£´£µÅÀ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¤«¤é¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î¤ªÏÃ¤Ï¤è¤¯»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÉ¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£