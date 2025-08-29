8月29日午前、上越市でイノシシと衝突する事故が約4分間のうちに3件、相次いで発生しました。



これは29日午前、上越市で撮影された映像です。路肩の草むらを走っているのはイノシシです。イノシシはそのまま土手を駆けあがり、川の方へと消えていきました。



実はこのころ、上越市ではイノシシと衝突する事故が相次いでいました。



1件目の事故があったのは29日午前11時6分頃。上越市藤野新田の道路で走行中の軽トラックの右側面に体長約1メートルのイノシシが突進し衝突しました。その2分後には数百メートル離れた上越市下門前の道路で、走行中の軽自動車の正面にイノシシが飛び出してきて衝突したということです。いずれもけが人はいませんでした。





イノシシが撮影されたのはこの2件目の事故の周辺です。（リポート）「車に次々とぶつかったイノシシは道路を渡って川の方に逃げて行ったということです」2件目の事故から、約2分後。今度は川を挟んだ上越市新光町の道路で走行中の自転車にイノシシが衝突。自転車に乗っていた50代の男性が転倒し、両足のすねにすり傷を負っています。イノシシと衝突する事故がわずか4分間のうちに3件起きたことになりますが、それぞれ同じイノシシかは分かっていません。警察はパトロールを行い、住民に注意を呼びかけています。