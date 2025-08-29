◇プロ野球ウエスタン・リーグ ソフトバンク- 広島(29日、タマスタ筑後)

ソフトバンク・柳田悠岐選手が2軍広島戦で実戦復帰を果たしました。

柳田選手は4月11日のロッテ戦で右膝に自打球を当て、右脛骨骨挫傷と診断。そのまま戦線を離脱しました。当初は「競技復帰は5月上旬頃」と見込まれていましたが、リハビリに時間を要した柳田選手。この日、待望の実戦復帰を迎えました。

柳田選手は2軍の本拠地球場で行われた2軍広島戦に「1番・DH」でスタメン出場。打席に向かうと笑顔でバットを構えます。対する広島の先発・玉村昇悟投手を前に、初球から積極的に打ちにいった柳田選手でしたが、第1打席は見逃し三振。続く3回の第2打席も初球からスイングしていきますが、フルカウントからの7球目でショートへのゴロに打ち取られました。

しかし第3打席では高めのストレートをはじき返すと、センター方向への大きな打球に。高く飛んだ打球に球場に集まったファンからも大歓声があがります。しかし打球はフェンス手前でキャッチされ、フライアウトとなりました。

その後、7回の第4打席では代打が送られ交代。ヒットこそ生まれませんでしたが、全打席で積極的にスイングしていくなど順調な回復ぶりを見せました。