アイリスオーヤマは、工具を使わずに本体からファンやファンカバーを取り外し、水洗いできる「気化式加湿器 enemist（エネミスト）」を2025年8月29日より順次発売します。カラーはホワイトとライトグレーの2色。直販サイトでの販売価格は2万3800円（税込）。

「気化式加湿器 enemist」（ホワイト）

記事のポイント 加湿器はこまめに手入れをしないと、雑菌が繁殖して不衛生になってしまいます。そこでアイリスオーヤマの加湿器としては初めて、ファンまで分解して丸洗いできる気化式加湿器を開発。こまかいところまでしっかり洗えるので、いつまでも清潔に使うことができます。

同社が実施したアンケートでは、加湿器について「手入れが面倒」「加湿空気の清潔さに不安がある」といった声が寄せられたことから、手入れが容易な加湿器へのニーズが高まってることがわかりました。

そこで同社は、サーキュレーターの設計技術を応用し、工具を使わずに本体から加湿フィルター、ファン、ファンカバーを取り外せる加湿器を開発。取り外したすべてのパーツを丸洗いでき、清潔な状態で加湿できます。

↑ファンまで分解して丸洗い可能。

ヒーターを使用しない気化式を採用しているので吹き出し口が熱くならず、小さな子どもがいる家庭でも安全に使用できます。最大加湿量は約550ml/hと大容量ながら、半年間の電気代目安は約670円と、同社のスチーム式加湿器（約2万2320円）に比べて電気代を大幅に節約できます。

↑ヒーターを使わない気化式なので小さい子どもがいる家庭でも安心して使えます。

加湿量は、静音／中／強の3段階から選択可能。お部屋や好みにあわせて切り替え、しっかり潤します。

さらに、水タンクの容量は約4.0Lで本体に設置したまま、ピッチャーやコップで直接給水できるため、重いタンクを持ち運ぶことなく簡単に給水できます。

アイリスオーヤマ 「気化式加湿器 enemist（エネミスト）」 発売日：2025年8月29日 実売価格：2万3800円（税込）

