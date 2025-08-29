人気日本人女子レスラーがすっぴん姿で満開の笑顔を披露。貴重なトレーニングシーンがSNSで投稿され、反響を呼んでいる。

【画像】日本人女子、すっぴん姿で見事な“180度開脚”

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが28日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。WWE女子スーパースターのイヨ・スカイとカイリ・セインが、見事な“180度開脚”で笑顔をみせる写真が公開された。

最新のWWE「RAW」ではカイリのタッグパートナーである同じWWE日本人スーパースター・アスカとの対立が深刻化しているイヨだが、この写真ではすっぴん姿で満開の笑顔。対立の板挟みで苦しむ表情が“エミー賞級だ”と話題になっていたカイリも、道場内ではニッコリ写真に収まっている。

写真には今年引退したレジェンド、坂井澄江氏の姿も。投稿には「ラウンドごとに、レッスンごとに、繰り返し鉄を研いでいく。私たちは挑戦と尊敬を通して共に強くなる」などとキャプションされており、世代を超えた日本人レスラーたちが技術を高め合う姿を捉えている。

この投稿には29日現在で約1000件の“いいね”が押され、カイリやイヨもリアクション。共に切磋琢磨し合い、米マット最高峰で活躍する日本人レスラーたちの次なる展開に注目だ。

