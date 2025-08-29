¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢ÀéÄ»Âç¸ç¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½÷À¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¶Ê¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹ðÇò
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½÷À¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¶Ê¤È¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤òË½Ïª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¸ç¤¬¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç½÷À¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¶Ê
¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥»¶¯¤á¤Îµ¿Ìä¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬ÂÐ·è¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥¿¡¼¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇðÌÚÍ³µª¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î5Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÂçºÒÆñ¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦Í½¸À¤¬À¤¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍ½¸À¤Ï¡¢1999Ç¯È¯¹Ô¤Î¤¿¤Ä¤ÎÊ¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø»ä¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡Ù¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ãø¼Ô¤ÎÍ½ÃÎÌ´¤òÈ¯Ã¼¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÍ½¸À¤ÎÃíÌÜÅÙ¤«¤é¤â¤ï¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢º£À¤¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ½¸À¼Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Í½ÃÎÌ´¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤ò¾·¤¡¢²¿¤«¤¬µ¯¤¤ëX¥Ç¡¼¤òÂçÍ½¸À¤·¤Æ¤â¤é¤¦´ë²è¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡×¤¬ÊüÁ÷¡£Í½¸À¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê¤¤ó¡¢¸¶ÅÄÂÙ²í¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤ÎÍ½¸À¤Ï¡Ö2028Ç¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¡Ù¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£2005Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅçÅÄ¿Â½õ¤¬MC¤òÌ³¤á¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ø¥¯¥¤¥º!¥Ø¥¥µ¥´¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÎáÏÂÈÇ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤òÍ½¸À¤·¤¿¡£
¡¡Âç¸ç¤Ë¤è¤¯°û¤ß¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿Âç¸ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÇÉ¬¤º¡¢½÷À¤ËÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤ò²Î¤ï¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤½¤é¤¯Pabo¤òÃµ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¡Ø¥Ø¥¥µ¥´¥ó¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Pabo¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤Ï¡¢Âç¸ç¤Î¹ÔÆ°¤òÁí¤¸¤Æ¡Ö¿Â½õ¤ò¤·¤¿¤¤¤ä¤Ê¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£