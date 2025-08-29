2025年8月27日（水）から9月23日（火・祝）まで、『大丸札幌店ほっぺタウン』内にある『もりもと』にて、北海道ならではの果実“ハスカップ”を使用した商品が販売中です。

『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』を筆頭に、ハスカップスイーツを作り続けている『もりもと』では、“その果実、北海道だけ”を年間テーマに、北海道の特産果実“ハスカップ”の魅力を発信しています。

そんな『もりもと』の『大丸札幌店ほっぺタウン店』にて、2025年7月、東京都内で開催された『2025パングランプリ東京』で見事準グランプリを受賞した『北の果実のご褒美パン』が販売中です！

『北の果実のご褒美パン』は、北海道産のハスカップと、濃厚なクリームチーズを使用した、ご褒美のようなパン。

ハスカップの甘酸っぱさ、チーズの濃厚さ、チョコの程よい甘さを掛け合わせた、サクサクのデニッシュ生地が特徴の、ティータイムやお土産にぴったりなスイーツパンです。

詳細情報

北の果実のご褒美パン【数量限定・新発売】

価格：1ホール（直径約15cm）1,280円

販売場所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン

※常温

北海道Likers編集部のひとこと

ハスカップを使い続けてきた『もりもと』だからこそ辿り着いたハスカップの酸味を活かした、今しか出会えない商品の魅力を楽しむことができる28日間。

『2025パングランプリ東京』で準グランプリを受賞した『北の果実のご褒美パン』が買えるのは『大丸札幌店ほっぺタウン』だけ！ この時期ならではの旬の味を堪能するチャンスです！

