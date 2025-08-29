8月も残りわずかです。早くも授業が再開した学校も多くありますが、ことしはどんな夏だったでしょうか？この夏を象徴するキーワードで振り返ります。



■歓声

「きゃー ザッパーン」



ことしの夏といえば、とにもかくにも…



■街の人たち

「めっちゃ暑いです」

「とろけそうです」

「クーラーなしでは生きていけない」

「暑くてムシムシ」

「もう8月には来ない」





というわけで、「アツい」をキーワードに2025年・広島の夏を総まとめします！■男性「びっくりした早いんじゃないかなと思って」■女性「暑いのは大変」あつ～い夏の始まりは観測史上最も早い梅雨明け。6月27日でした。■塚原気象予報士「もぅほんとにサウナの中にいるみたいです」■サイクリスト「地獄ですね…アハハハハ」県内の暑さランキングでは常にトップを争う安芸太田町加計。8月2日には県内初の最高気温40度を観測しました。7月。酷暑の中、熱い戦いとなったのは参議院選挙。■西田ひでのり氏「がんばるぞ おーーーーー」10人の候補者が県内を駆け巡りました。県内の投票率は前回より7ポイント以上アップしましたが、全国では下から3番目。こちらはさむ～い結果となりました。■門脇明伸リポート「セレモニー会場には多くの人たちが集まっています」深夜にもかかわらず熱気に包まれたのは広島電鉄の廃止となるルートの最終運行です。■発車の合図多くの人が別れを惜しみました。■車内アナウンス「この電車が今の広島駅～猿猴橋～的場町の最後の便となりました。今後もまた広島電鉄をよろしくお願いいたします」■車掌「出発進行！」■長通麻弥リポート「満員の乗客を乗せて、広島駅からの一番電車が今出発しました」待ちに待った駅前大橋ルートの開業。朝早くから熱量の高い人たちが詰めかけました。■利用客「4時半に起きました」「一言で表すならやばいです」「線路が全部見えるわけですよ。広島駅が見えて最高だった」ことしは節目の被爆80年。8月6日の式典には過去最多の120の国と地域が参列しました。そして注目されたのが…。■湯崎英彦知事「抑止とは、あくまで頭の中で構成された概念又は心理、つまりフィクションであり、万有引力の法則のような普遍の物理的真理ではない」強い言葉での熱いメッセージに、Xでは「広島県知事」がトレンド入りしました。広島の街は一日中平和を願う熱い思いに包まれました。■湯崎英彦知事「広島県知事を退任することを決断いたしました」次に広島県のかじを取るのは誰なのか。まもなくアツい戦いが始まります。過ぎゆく2025年の夏。しかーし！暑さはまだまだ続きそうです。【2025年8月29日放送】