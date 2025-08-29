嵐の二宮和也（４２）が２２日、都内で主演映画「８番出口」の初日舞台あいさつに、共演の小松菜奈（２９）、河内大和（４６）、川村元気監督（４６）と登場した。

今作はゲームの実写化。映画は２９日〜３１日で８億円の大ヒットスタートが予想されており、専門家による最終興行収入の予想は４０億円と、絶好調な“入り口”となりそうだという。二宮は「こういったヘンテコな映画を選んでいただいて、みなさんは変わった人だと思います」と笑わせ、「入り口と出口が違う映画はなかなかないと思うので、すごい作品をできたのがうれしい」と喜んだ。

さらに物語に合わせて、「身の回りの日常生活に起きる『異変』に気付くかどうか」が話題になった。二宮だけ『異変なし』の札を掲げ、「俺あんまり気付かない」と笑った。河内が「何が起きても動じない感じ」と続くと、小松も「『緊張するんですか』ってお話をしたら『全然緊張しない』と（話していた）」と明かした。

すると、川村監督が「驚いたのは、カンヌ国際映画祭でスタンディングオベーションを受けて、まあパニックなんですよ。パニック状態なのにカメラに向かって投げキスしてましたからね。どうなってんのっていう」と驚きの表情で話した。二宮は「そういうところありますよね。いい意味で」とニヤリとしていた。