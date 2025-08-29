本日の【株主優待】情報 (29日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (29日 発表分)



8月29日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■記念優待 ――――――――――――



魚力 <7596> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/29発表

創業95周年記念株主優待を実施。25年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、あじフライ（フィレタイプ、6枚入）を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



アルマード <4932> [東証Ｓ] 決算月【3月】 8/29発表

優待品を自社ECサイト上で利用できるクーポン（保有株数に応じて1000～5000円分）に変更。



岡谷鋼機 <7485> [名証Ｐ] 決算月【2月】 8/29発表

2月末基準日における保有株数の要件を「100株以上」（従来は200株以上）に変更する。



西日本旅客鉄道 <9021> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/29発表

現行制度に加え、9月末時点で2000株以上または100株以上を3年以上継続して保有する株主を対象に、株主向けオリジナルカレンダーを贈呈する。また、利便性向上を目的として、株主優待鉄道割引券等に係る取り扱いの一部を変更する。



王子ホールディングス <3861> [東証Ｐ] 決算月【3月】 8/29発表（場中）

9月末基準日の優待内容を「①植林活動応援イベント、②王子ホール主催コンサートへ招待」に変更。



ＱＬＳホールディングス <7075> [東証Ｇ] 決算月【3月】 8/29発表（場中）

9月末の基準日を追加して実施回数を年2回に増やし、継続保有期間の要件を1年→半年に変更する。新制度では9月末と3月末時点で500株以上を半年以上保有する株主を対象に、保有株数に応じて5000～1万円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。なお、25年9月末基準日に限り、継続保有の要件は設けない。



株探ニュース

