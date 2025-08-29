歌手のジュディ・オング（７５）が２９日、大阪市内で開幕した「第２１回大阪アジアン映画祭」（９月７日まで）のオープニングセレモニーに登場した。

映画祭に参加したアジアの国と地域のゲストを代表してあいさつに立ったジュディは「おそらく最長老だからだと思います。心は２５歳ですよ」と、観客を笑わせ、「二十歳の私に会っていただけるのは、本当にうれしく思っております」と、笑顔を見せた。

オープニング作品として、自身が主演し、この度、台湾でフィルムが発掘され、台湾の国家電影及視聴文化中心によって復元された、１９７０年の映画「万博追跡」のレストア版が世界初上映された。撮影は１９７０年の大阪万博開場でも実施。ジュディは当時を思い出し、「１日館長もやったのよ、台湾館（中華民国館）の」と語った。

現在開催中の大阪・関西万博にも前日に訪れたが「死ぬかと思った！暑くて！」と悲鳴を上げた。過去と現在の万博を比較し、「１９７０年は夢膨らむ未来への期待がありました。今回は未来を考える、５５年で人間はここまで進んだけど、進んだということはその分、地球からもらったということ。今度はそれを返していく時代になったことを本当に感じました」と、語った。