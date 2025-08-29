「猛暑本番 → 晩夏」なに着る？【AMERICAN HOLIC】がおすすめかも！

暑さは続くものの、ファッションはそろそろ晩夏モードへシフトしていきたい頃合いかも。そんなおしゃれさんに向けて、今回はこの季節におすすめの【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアイテムを紹介。ゆったりとしたシルエットや通気性の良さそうな素材感で猛暑の日でも着やすく、落ち着いた色味や秋を感じさせるデザインで先取りのおしゃれも楽しめそうです。

秋色ノースリーブで大人の晩夏ワンピ

【AMERICAN HOLIC】「Aラインボックスプリーツワンピース」\5,990（税込）

フロントに施されたボックスプリーツが縦ラインを強調してスタイルアップを狙いつつ、足さばきの良さも考えられたワンピース。深いVネックは顔まわりをスッキリとした印象に。襟付きデザインがきちんと感を演出し、ノースリーブでもラフすぎず大人っぽい雰囲気になっています。インナーにはスクエアネックのキャミやタンクを合わせて抜け感を演出するとGOOD。

細見えを叶えてくれそうなオールインワン

【AMERICAN HOLIC】「サイドラインバックリボンサロペット」\5,990（税込）

上半身はスッキリ、下半身はゆったりとメリハリのあるシルエットのサロペット。サイド部分に縦ラインを強調する白ラインが入っていて、細見え効果が期待できそうです。ゆるっと涼しげな着心地ながら、ほんのり光沢も感じられるきれいめな生地で大人っぽさもキープ。肩紐をバックで結ぶことで丈感を調整できるため、身長や合わせる靴によって調整できる点も嬉しいポイントです。暑さが残る日でも、ベージュやチャコールグレーといった秋を意識させるカラーで季節を先取りできそう。

アシンメトリーで魅せるこなれ感

【AMERICAN HOLIC】「アシンメトリーストライプシャツ」\4,990（税込）

スタッフの@kanana110さんが「少し凝った、だけどシンプルに着られるシャツ」と紹介しているストライプシャツ。アシンメトリーな丈とランダムなストライプ、下半分が大きく開いたバックデザインなどが特徴的です。オーバーサイズなシルエットは、さっとシンプルなインナーの上に羽織るだけで存在感を放つはず。「二の腕をさりげなく隠しつつ、風通りも良くしました」と話している通り、猛暑から朝晩が涼しくなる晩夏に向けて、おしゃれと実用性の両方で活躍してくれそうです。

3WAYで賢く着回す晩夏コーデ

【AMERICAN HOLIC】「3WAYケープセットプルオーバー」\3,990（税込）

大きなケープがアクセントになったプルオーバー。ケープは前後逆に使うこともできる着脱式なので、そのまま着ても良し、ケープのボタンを背中側にしても良し、ケープを外してシンプルなトップスとして着こなしても良しの3WAYです。スタッフの@kanana110さんによれば「前後逆どころか少しずらしてアシンメトリーにして着るのもおすすめ」とのことで、一着手に入れるだけでコーデの幅がグッと広がりそう。肩のラインが美しく見えるカッティングが、カジュアルにもきれいめにも好相性の予感です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のInstagram投稿、WEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ