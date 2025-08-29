稲垣吾郎ディレクションのレストラン「BISTRO J_O」、初のオリジナルクリスマスケーキ 箱デザインは香取慎吾
稲垣吾郎ディレクションによるレストラン「BISTRO J_O」（東京・渋谷）より、初のオリジナルクリスマスケーキが発売される。
【画像】香取慎吾、書き下ろしデザインのボックス
これまでは、他社とのコラボクリスマスケーキを発売してきたが、開店から6年、ケーキを発売してから5年、そして原宿に店舗を移転し初めて迎えるクリスマスに、初のオリジナルクリスマスケーキを発売する。
王道のいちごショートケーキで、ふんわりとしたスポンジに甘酸っぱい苺と軽やかな生クリームを合わせ、シンプルながらも特別な味わいに仕上げた。
なおケーキボックスは、香取慎吾がクリスマスに思いを寄せて書き下ろしたデザインとなる。
サイズは直径約15センチ×高さ約7センチの「5号」。価格は税込、送料込みで6488円。第1弾の受注販売期間に予約した人に、特典として「2025クリスマス ポストカード 1枚」が付く。
■予約受付期間
第1弾 9月1日（月）20：00〜9月7日（日）23：59
第2弾 10月6日（月）20：00〜10月12日（日）23：59
※第2弾の受付は販売数に限りがあり、なくなり次第終了となる。
※BISTRO J_O店頭・電話での予約は受け付けていない。
■届け日
12月22日（月）、23日（火）、24日（水）から選択。
※クール便での郵送。
