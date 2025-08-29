2025年8月27日（水）から9月23日（火・祝）まで、『大丸札幌店ほっぺタウン』内にある『もりもと』にて、北海道ならではの果実“ハスカップ”を使用した商品が販売中です。

画像：株式会社もりもと

『北のちいさなケーキ ハスカップジュエリー』を筆頭に、ハスカップスイーツを作り続けている『もりもと』では、“その果実、北海道だけ”を年間テーマに、北海道の特産果実“ハスカップ”の魅力を発信しています。

そんな『もりもと』の『大丸札幌店ほっぺタウン店』にて、ブランドハスカップ『あつまみらい』を使用した『パート・ド・フリュイ ハスカップ（あつまみらい）』が数量限定で販売中です！

画像：株式会社もりもと

『パート・ド・フリュイ ハスカップ（あつまみらい）』は、素材の鮮度と質がそのまま仕上がりを左右する、果実感あふれる繊細な逸品。

北海道厚真産のブランドハスカップを自社工場で丁寧に煮詰め、フランス伝統菓子『パート・ド・フリュイ』に仕立てられています。

画像：株式会社もりもと

職人の手仕事で生まれる『パート・ド・フリュイ』は、なめらかな舌触り、芳醇な香り、濃厚な果実の風味が織りなす、極上のひと粒です。

詳細情報

パート・ド・フリュイ ハスカップ（あつまみらい）【再販売・数量限定・土日限定販売】

価格：6個入 1,944円

販売場所：北海道札幌市中央区北5条西4丁目7 大丸札幌店 地1階 ほっぺタウン

※価格は、切り上げ表記になることがあります。

※要冷蔵、箱入り

北海道Likers編集部のひとこと

北海道・厚真でしか栽培していない、爽やかな酸味が特徴のブランドハスカップ『あつまみらい』を贅沢に使用した『パート・ド・フリュイ ハスカップ（あつまみらい）』が再販決定！

この時期しか味わうことのできない極上の一粒。土日限定、数量限定での販売なので、争奪戦になる予感……！ 前回食べることができた人も、そうでない人も、この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

