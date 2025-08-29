プロボクシングWBA、WBC世界バンタム級1位の那須川天心（27＝帝拳）が29日までに更新されたYouTubeチャンネル「マイゴル」にゲスト出演。ファイトマネーの過去最高額を告白する場面があった。

今回は元サッカー日本代表の鈴木啓太氏が聞き手となって、さまざまなテーマでトークをする動画が配信された。

その中で「お金の価値観について」という話題で、鈴木氏は「突っ込んだ質問をしますけど…ファイトマネーで一番高かった試合は？」と鋭く切り込んだ。

那須川は「高かったのは、やっぱりTHE MATCHですかね」と回答。2022年6月19日に開催された「THE MATCH 2022」（東京ドーム）。メインイベントは那須川VS武尊による“世紀の一戦”だった。試合は那須川が1Rにカウンターの左フックでダウンを奪い、武尊を判定で下して無敗のままキックボクシングラストマッチで有終の美を飾り、リング上で涙を流した。

この時のファイトマネーは「何億円かもらいましたね」と告白した。しかし「国とか色々と取られましたけど、めっちゃもらいました」と苦笑い。

その時のファイトマネーでは時計とネックレスを購入したという。「でも“買ったとて？”みたいな感じですよね。いつかはそういうのを全部手放したいと思ってますね。手放したいというか、壊してやろうって思ってます。そっちに面白さを感じます。別にそういうのに囚われないというか、こっちのものより俺の方が絶対に価値があると思ってる」と冷静に語った。