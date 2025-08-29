「go cold turkey」の意味は？答えが気になりすぎる…！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、なにかを辞めるときに使う言葉です。

果たして、正解は？

正解は「中毒性がある習慣を急に止める」でした！

「go cold turkey」は、「たばこやお酒などの中毒性がある習慣を急に止める」というときによく使われるイディオムです。

A：「You're not ordering alcohol?」

（お酒は頼まないの？）

B：「Nope. I went cold turkey last month.」

（うん。先月きっぱりやめたんだ）

このイディオムの起源は20世紀にあるといわれています。

ドラッグやアルコールなどの中毒性のあるものを突然止める人は、顔が青白くなったり鳥肌が立ったりと、見た目も気分も冷たい未調理のターキーのようになってしまうのだとか…。

「go cold turkey」は、このことに由来しているそうですよ。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。