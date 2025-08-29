「go cold turkey」の意味は？答えが気になりすぎる…！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「go cold turkey」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、なにかを辞めるときに使う言葉です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「中毒性がある習慣を急に止める」でした！
「go cold turkey」は、「たばこやお酒などの中毒性がある習慣を急に止める」というときによく使われるイディオムです。
A：「You're not ordering alcohol?」
（お酒は頼まないの？）
B：「Nope. I went cold turkey last month.」
（うん。先月きっぱりやめたんだ）
このイディオムの起源は20世紀にあるといわれています。
ドラッグやアルコールなどの中毒性のあるものを突然止める人は、顔が青白くなったり鳥肌が立ったりと、見た目も気分も冷たい未調理のターキーのようになってしまうのだとか…。
「go cold turkey」は、このことに由来しているそうですよ。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部