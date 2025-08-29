¡Ø°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡ØÈ÷Ä¹Ãº¥Õ¥ë¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È¡Ù¡Ø¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤ò¾Ò²ð¡ª ½µ´©¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á 8/29¹æ
ÌÀÆü»È¤¨¤Ê¤¤ÌµÂÌÃÎ¼±¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡Ø°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÈ÷Ä¹Ãº¥Õ¥ë¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È¡Ù¡¢´ðËÜÅ¬Åö¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±ÃúÇ«¡¢¤½¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤Æ°²è¤òÍðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤À¡ª¡Ø¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ø¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ê¤¼¤³¤Î´ÖÈ´¤±ÌÌ¤¬¡¢Îî½ÃóÊÎÛ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Úµ¿Ìä¡Û¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¡§¡ÖYouTube¤Ç¼ç¤ËÀ¸Êª´Ø·¸¤ÎÆ°²è¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ø°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ÏÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç·ë¹½°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤È¥í¥ó¥°Æ°²è¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÆ°²è¤«¤é»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë³µÍ×Íó¤Ê¤É¤â½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¡§¡ÖÅö»þ¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤¬·Ð±ÄÆñ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤¶¤Ã¤Æ»þ¤Ë¼ýÆþ¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦³ä¤È¼Ù¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÆ°²èÅê¹Æ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢FIRE¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤âÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç10Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤éÀ¸Êª¤Ê¤É¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ°Êª¤Î»¨³Ø¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»ëÄ°¼Ô¤µ¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¸«¤Ê¤¬¤éÆ°Êª°Ê³°¤Î»¨³Ø¤â»þ¡¹Åê¹Æ¤¹¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ø¤Ê¤¼¤³¤Î´ÖÈ´¤±ÌÌ¤¬¡¢Îî½ÃóÊÎÛ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¥¥ê¥ó¤¬Îî½ÃóÊÎÛ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¤¹¡£Á°¸åÊÔ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤Î¤¢¤ë»þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î8Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÆ°²è¤òºî¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤ÎÄ´ºº¤ÎÃÊ³¬¤Ç8Ê¬¤Ç¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊÊÔ½¸¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢°ìÅÙ¤Ë16Ê¬¤ÎÆ°²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µÞî±Á°¸åÊÔ¤ËÊ¬¤±¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Ê¤¼¤³¤Î´ÖÈ´¤±ÌÌ¤¬¡¢Îî½ÃóÊÎÛ¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Úµ¿Ìä¡Û
https://youtu.be/2h4LLy_iYBc?si=qXwOhyf3ecy_fybT
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¡§¡Öº£ÃÏµå¾å¤Ë¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¢¤ì¡¢À¸ÂÖ¤Ç¤¢¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¿Í´ÖÌÜÀþ¤«¤é¸«¤ë¤È·ë¹½»ÄÇ°¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊÆ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌµÂÌÃÎ¼±¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ°Êª´ØÏ¢¤Î»þ»ö¥Í¥¿¤Ê¤ó¤«¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿Æ°²è¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Æ°Êª¤òÃæ¿´¤Ë»¨³Ø¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ë¡¢°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù
https://www.youtube.com/@AssyukuZatsugaku
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø°µ½Ì»¨³Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù
https://x.com/AssyukuZ
¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ò¥Ý¥Ã¥×¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¹¥Þ¡¼¥È¥¨¥Ê¥¸¡¼¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÈ÷Ä¹Ãº¥Õ¥ë¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È¡Ù
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ú¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Û´üÂÔ¤»¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¸½¤ì¤¿¡¿¤³¤ó¤ÊÈþÌ£¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Â¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ã¸¶ÉÕŽ·Ž¬ŽÝŽÌŽßÎ¹¡ØºÇ½ªÆü¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
À¾ÅÄÈ÷Ä¹Ãº¤µ¤ó¡§¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼´ï¶ñ¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ëÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤ò¤ª¸«¤»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤à¡Ù¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤è¤ê¤â¡ØÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤ÉôÊ¬¡Ù¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ëÉôÊ¬¤È¡¢¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤ÉôÊ¬¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ëÊý¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾ÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÉôÊ¬¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤³¤Ë¡Ø¥æ¡¼¥â¥¢¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È»×¤¤¡¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾ðÊó¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤¿¤À¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤ÎÆ°²è¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÅÄÈ÷Ä¹Ãº¤µ¤ó¡§¡Ö¤â¤È¤â¤ÈËÍ¼«¿È¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Î½éÆü¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òº£¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø²¿¤«¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡Ù¡Ø¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ø¤ÎÇ®¤È¤Á¤ç¤¦¤É½Å¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
À¾ÅÄÈ÷Ä¹Ãº¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡ØÉÙ»Î»³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¥¥ã¥ó¥×Æ°²è¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤â¤Î¤ÎºÇ¸å¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢Î¹¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËÉÙ»Î»³¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ»Ãæ¤º¤Ã¤È¡Øº£Æü¤ÏÆÞ¤Ã¤Æ¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶Ãå¤¤¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ËÍ¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¥ã¥ó¥×¡¢Î¾Êý¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ï¡¢Á´ÉôÉ½¤Ë½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï7¡Á8ËÜ¤òËèÆüÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½ªÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½éÆü¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¾õÂÖ¤Ç¡ØËÜÅö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ï¥é¥Ï¥é´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Ìµ»ö¤ËÅê¹Æ¤Ç¤¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡Ú¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¡Û´üÂÔ¤»¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ÎÉÙ»Î»³¤¬¸½¤ì¤¿¡¿¤³¤ó¤ÊÈþÌ£¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼Â¾¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡Ã¸¶ÉÕŽ·Ž¬ŽÝŽÌŽßÎ¹¡ØºÇ½ªÆü¡Ù
https://youtu.be/bsu1Z7_QaGg?si=4xod9vYQInzY9nn_
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
À¾ÅÄÈ÷Ä¹Ãº¤µ¤ó¡§¡ÖÆüº¢¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÆ³Æþ¡¢´Ö¸ý¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡Ø´Ö¸ýÈ÷Ä¹Ãº¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë1¥ß¥ê¤Ç¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¥Á¥é¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·Â³¤±¤ë¡¢À¾ÅÄÈ÷Ä¹Ãº¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÈ÷Ä¹Ãº¥Õ¥ë¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È¡Ù
https://www.youtube.com/@fullcity
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ØÈ÷Ä¹Ãº¥Õ¥ë¥·¥Æ¥£¥í¡¼¥¹¥È¡Ù
https://x.com/n_binchotan
´ðËÜÅ¬Åö¡¢ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤±ÃúÇ«¡¢¤½¤·¤ÆÌµÂÌ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼Á¤ÎÄã¤¤Æ°²è¤òÍðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤À¡ª ¡Ø¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù
º£½µ¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¡Ø¼êÈ´¤¥±¡¼¥¶¡Ù
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¡§¡ÖYouTube¡Ø¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ø¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¡Ù¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¤¦¤Ê½Å¤Ç¤¹¡£¤¦¤ÊÐ§¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¹âµéÉÊ¤Ê¤Î¤ÇÃæ¡¹¿©¤Ù¤é¤ì¤ºÌå¡¹¤È¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½YouTube¤Ç¤Î¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¡§¡Ö»ä¼«¿È´ðËÜÅª¤Ë¥¤¥ó¥É¥¢¤ÇµÙÆü¤âÆÃ¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢µ®½Å¤ÊËèÆü¤ò¤À¤é¤À¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤ÆÏ²Èñ¤¹¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤Ê¤Ë¤«¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢¡Ø¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ëÎÁÍý¤ÎÆ°²è¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆ°²è¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¡§¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢µîÇ¯¤ÎÅß¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤Æºî¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£·×ÎÌ¤·¤¿¤êÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ØÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¤é¤·¤¤Æ°²è¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡ÊÉáÃÊ¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡ØÁ´Á³Å¬Åö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥ÈÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ë¼«Ê¬¤Ç¤Ï·ë¹½¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°²è»þ´Ö¤âÃ»¤¯µ¤·Ú¤Ë¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¡¢¤â¤Á¤í¤óº£Ç¯¤ÎÅß¤â¡Ø¼êÈ´¤¥±¡¼¥·¡Ù¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×
¼êÈ´¤¥±¡¼¥¶
https://youtu.be/CynTAk_0vBg?si=CI8UXb2XVuDzJNBW
¡½¡½¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÆÉ¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¡§¡Ö·Ú¤¤¥Î¥ê¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ç¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÎÁÍý·Ï¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡ª
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤º¤ó¤À¤â¤ó¤ÎÅ¬Åö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡Ù
https://www.youtube.com/@tekito-nanoda
X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤¦¤Ê½Å¿©¤Ù¤¿¤¤¥Þ¥ó¡Ù
https://x.com/unajutabetaiman
ÊÔ½¸¡§¤«¤È¤¸¤å¤ó
¼èºà¡§²°µ×Ã«¡¦¼êÅç