¡ÖKARMA¡×¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡©¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤äI.N¤é¡¢¤Þ¤À¤¢¤É¤±¤Ê¤¤Stray Kids¤ÎÁÇ´é¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡ÖIDOL RADIO¡×¤Î¼ýÏ¿É÷·Ê
8·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿2Ç¯¤Ö¤ê4ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖKARMA¡×¤¬¡¢È¯Çä½éÆü¤À¤±¤Ç¥À¥Ö¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë "¥¹¥¥º"¤³¤ÈStray Kids¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤Ã¤¿Stray Kids¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Îµ®½Å¤ÊÁÇ´é¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡¢K-POP¥¢¥¤¥É¥ëÀìÌç¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖIDOL RADIO¡×¡£2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ËÜ²»¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥À¥ó¥¹¤ä²Î¤ÎÈäÏª¡¢¥¯¥¤¥ºÂÐ·è¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ËþºÜ¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿"¸«¤¨¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ"¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2022Ç¯¤«¤é¤ÏÆü´Ú¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖIDOL RADIO LIVE¡×¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢K-POP¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
ÈÖÁÈ½é´ü¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿SEVENTEEN¤Î½Ð±é²ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢"K-POPÂè5À¤Âå"¤È¤·¤ÆÃø¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤ëZEROBASEONE¤È¤¤¤Ã¤¿ÃíÌÜ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥ÈÊüÁ÷¤¬Mnet¤Ç7·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Stray Kids½Ð±é²ó¤¬8·î30Æü(ÅÚ)¤«¤é3½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
2018Ç¯¡Á2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿SEASON1¤Ë¤Ï¡¢"¾ïÏ¢"¥ì¥Ù¥ë¤Ç²¿ÅÙ¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö#373¡×¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¤È¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤È¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò¿Ê¹Ô¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼2Ç¯ÌÜ¤Î½é¡¹¤·¤¤°ìÌÌ¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÈ±¿§¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖKARMA¡×¤Ç¤Î¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ËËþ¤Á¤¿ºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¿§¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê"¥Þ¥ó¥Í(Ëö¤Ã»Ò)"¤ÎI.N(¥¢¥¤¥¨¥ó)...¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¾¯Ç¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
¥È¡¼¥¯¤Ë¤â"ÃË¤Î»Ò"¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¿ï½ê¤ÇÉº¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¤Î¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¤Ï°ì¿Í¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¡£¤µ¤é¤Ë¥é¥Ã¥×¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ó¤Î°µ´¬¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢»×¤ï¤º»Ä¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°Ø»Ò¤«¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Åö»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖDouble Knot¡×¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÃ´¤¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ó¥ó¡¦¥Ï¥ó¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È"3RACHA"¤Î°Õ¸«¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢"¼«¼çÀ©ºî¥É¥ë"¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶½Ì£¿¼¤¤À©ºîÈëÏÃ¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ö#541¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¡¹¤¬¥ß¥Ë¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÇÅÐ¾ì¡£¼ª¤Ë²Ö¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿ºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¤È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥®¥ã¥Ã¥×¤¬µÕ¤Ë¿·Á¯¤À¡£
¡ÖMixtape¡§On Track¡×¤Ç¶Á¤«¤»¤ë²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤ä¥á¥É¥ì¡¼¥À¥ó¥¹¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Ú¶Ê¤òÅÁ¤¨¤ë¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¥¯¥¤¥º¤Ê¤É¡¢¼«Ëý¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¡¢É½¸½ÎÏ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´Êý°Ì¤«¤éÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î3¥ö·î¸å¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖGod's Menu(¿À¥á¥Ë¥å¡¼)¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖGO LIVE¡×¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ç½Ð±é¤·¤¿¡Ö#625¡×¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¥°¥Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ëÊüÁ÷¤Ç¤ÏÈà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
º£¤äK-POP³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿Stray Kids¡£¤½¤Îµ®½Å¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼½é´ü¤Î»Ñ¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯À®Ä¹¤Î²áÄø¤ò¡ÖIDOL RADIO¡×¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
IDOL RADIO
#8¡¿Stray Kids½Ð±é²ó¡(SEASON1 #373)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)22:00¡Á
#9¡¿Stray Kids½Ð±é²ó¢(SEASON1 #541)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î6Æü(ÅÚ)22:00¡Á
#10¡¿Stray Kids½Ð±é²ó¡(SEASON1 #625)
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯9·î13Æü(ÅÚ)22:00¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§Mnet
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹