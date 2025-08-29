他の猫ちゃん達と一緒にベッドでくつろいでいた黒猫ちゃん。のんびりとした時間が流れていたのも束の間、後ろで他の猫ちゃんたちの喧嘩が始まってしまい…？喧嘩に巻き込まれないようにと、空気のように存在感を消す黒猫ちゃんの姿に、「無になる猫ちゃんに心惹かれましたｗ」「笑っちゃいました」とコメントが寄せられることに。投稿は再生回数17万回を超えて笑顔を届けています。

【動画：ベッドの上で『無』になる黒猫→後ろのほうを見てみると？…賢い『作戦』に爆笑】

喧嘩を始めてしまった諭吉ちゃんと虎太郎ちゃん

ある日、Instagramアカウント『トラちゃんず 保護猫9匹と多頭飼いの日常を』に投稿されたのは、猫ちゃんたちがベッドの上でのんびりとくつろぐ光景。黒猫のクマ吉ちゃん、オレンジ色の毛並みの諭吉ちゃん、キジ白猫の虎太郎ちゃんは、3頭仲良くベッドの上でそれぞれに自由な時間を楽しんでいたといいます。

しかし、突如猫ちゃんたちにトラブルが発生…！近くにいた諭吉ちゃんと虎太郎ちゃんの間で、喧嘩が始まってしまったのでした。

巻き込まれないよう、"無"になるクマ吉ちゃん

ベッドの上で諭吉ちゃんと虎太郎ちゃんの喧嘩が始まると、少し離れたところでくつろいでいたクマ吉ちゃんは、ふたりが喧嘩をしていることに気づいたご様子。

しかし、クマ吉ちゃんは喧嘩を仲裁したり、逃げ出そうとしたりはせず、あえて何もしなかったのだそう。ただ無心で遠くを見つめ"無"になっていたといいます。下手に刺激をして巻き込まれないようにしているのでしょうか？気配を消し、トラブルを回避するクマ吉ちゃんの賢さに、思わず感心してしまいます。

クマ吉ちゃんの距離感の取り方が完璧！

この日は、空気になることに徹していたクマ吉ちゃんですが、普段は他の猫ちゃんたちとも仲良くしているのだそう。ある日には、諭吉ちゃんと一緒にお水を飲む姿が目撃されています。

お水が入った器は2つあったものの、クマ吉ちゃんは諭吉ちゃんが飲んでいる器の中に一緒に顔を入れていたそう。諭吉ちゃんも、クマ吉ちゃんを嫌がったりせず、一緒にお水を飲み続けていたといいます。

トラブルになりそうな時には距離を取り、お互いが仲良くできる時にはそばにいる。そんな大人な距離感の取り方ができるクマ吉ちゃんに脱帽です。

諭吉ちゃんと虎太郎ちゃんの喧嘩に巻き込まれないよう、"無"になるクマ吉ちゃんの光景には、「賢明なご判断だと思いますｗ」「よく分かっておられますね」「絶対に見ないという固い意思（笑）」と、感心の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『トラちゃんず 保護猫9匹と多頭飼いの日常を』では、クマ吉ちゃんをはじめとする9頭の猫ちゃんたちの日常が投稿されています。猫ちゃんたちの賑やかな光景や、猫ちゃんの"あるある"な出来事を見ることができますよ。

クマ吉ちゃん、諭吉ちゃん、虎太郎ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「トラちゃんず 保護猫9匹と多頭飼いの日常を」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。