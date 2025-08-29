¹­Åç¡¦±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-¹­Åç¡Ê29Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡Ë

¹­Åç¤Î±©·îÎ´ÂÀÏºÁª¼ê¤¬¤½¤Î½ÓÂ­¤Ö¤ê¤ò°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

±©·îÁª¼ê¤Ï4²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¥¿¥¤¥à¥ê¡¼3¥Ù¡¼¥¹¤òµ­Ï¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤ë°ìÂÇ¤Ç¡¢Àª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î½ÓÂ­¤¬¤µ¤é¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤¬6²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£1ÎÝ¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î±©·îÁª¼ê¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¹âÍüÍµÌ­Åê¼ê¤«¤éÂ­¤ò·Ù²ü¤µ¤ì¡¢¤±¤óÀ©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¤±¤óÀ©»þ¡¢±©·îÁª¼ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤·¤«¤·¤³¤³¤Ç¹âÍüÅê¼ê¤Îµå¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤¬Êáµå¤Ç¤­¤º¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¾¡¼¥ó¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë´Ö¤Ë¡¢±©·îÁª¼ê¤Ï3ÎÝ¤â½³¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¤ØÆ¬¤«¤é³ê¤ê¹þ¤ßÀ¸´Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹âÍüÅê¼ê¤Ï±©·îÁª¼ê¤¬¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤·¤¿¤¢¤È¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ²ù¤·¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

±©·îÁª¼ê¤Î¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿ÀÂ®¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö±©·î¤ÎÁöÎÏ¤ÏÈô¤ÓÆ»¶ñ¡×¤È¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£