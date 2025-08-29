キッチンで作業を始めるパパさんの元にすかさず駆けつけたメルくん。近づきながらお刺身を見つめる姿が可愛すぎると話題になりました。

こちらの動画は記事執筆時点で3.6万回を突破し、「待機してるメルちゃん可愛すぎますね」「食いしん坊メル様発動w」といった視聴者のコメントが集まりました。

【動画：キッチンに立っていると、足元に猫がやってきて…期待のあまり見せた『まさかの行動』】

帰宅後ルーティンはなでなでから

Youtubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」に投稿されたのは、飼い主さんに甘える猫の動画。この日はパパさんが帰宅すると、玄関でメルくんとプリンくんの2頭がお出迎え。お尻をつんと上げて魅惑の触ってアピールしていたんだそう。

お尻をポンポンと撫でてあげると、ご満悦の表情で「もっと触って」と鳴いて催促されたんだとか。再度しっかりと体を撫でてあげると、猫たちは尻尾もピンと立って上機嫌の様子。こんなお出迎えが待っている生活は見ているだけで羨ましくなってしまいます。

あざと可愛いおねだり

パパさんがお刺身を切るためにキッチンへ。すると、メルくんがすかさず足元にスタンバイして見上げていたんだとか。なんでもお刺身の調理はパパさんしかしないそうで、きっと何かもらえると期待してやって来たんだそう。

しばらく見上げていましたが、もっと近くで見ようと調理台の上へ。パパさんの切るマグロを見つけると、ロックオン。じっと見つめるこの視線に耐えるのはもはや至難の業。パパさんは小さく切り分けてお裾分けしてあげたんだとか。

念願のマグロがもらえると、目を輝かせておいしそうに食べるメルくん。こんなに喜んでもらえると、ついたくさんあげたくなってしまいそうです。

食いしん坊猫たちのごはん催促

食べ終わった後もパパさんの足元でじっと見上げるメルくん。パパさんが動くたびについて行きますが、もうもらえないと分かると諦めてくれたんだとか。

しばらくして猫たちのごはんの時間が近づいてくると、メルくんもプリンくんもキッチンに集合。メルくんは再び調理台に乗ろうと見上げていましたが、これはさすがにママさんが阻止したんだそう。

おねだり上手な猫たちの可愛らしいアピールに負けないようにするのは、なかなか大変そうです。

こちらの動画には「お刺身もらえて良かったね」「美味しそうに食べてる」と、お刺身を食べられて満足そうなメルくんを微笑ましく見守った視聴者のコメントが寄せられました。

Youtubeチャンネル「短足マンチカンのプリンとメル」では、メルくんとプリンくんが飼い主さんと和やかに生活する様子を他にもたくさんご覧いただけます。

