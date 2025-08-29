か、か、かんわいぃぃーーーーッ♡【スタバ】バッグや鍵に付けたい！「新作グッズ」

【スターバックス】では雑貨系の「新作グッズ」も豊富にラインナップしています。今回ご紹介するのは、目印として取り付け可能なキーチェーン。ホテルスターバックスシリーズから登場しており、シックなデザインが魅力。持ち歩くたびに気分を上げてくれるかもしれません。公式オンラインショップでは完売している話題のアイテムを、ぜひお見逃しなく。

シックな配色が映える「ホテルスターバックスベアリスタMini」

公式サイトで「バッグや鍵につけて、いつでも一緒にお出かけいただけます」と紹介されている、取り付け用金具付きのこちら。ホテルマンのような制服を身に纏った可愛いクマのキーチェーンです。スタバカラーのグリーンをメインに、レッドやゴールドを合わせたシックな配色もたまりません。公式オンラインショップでは完売しているほど注目を集めているアイテムでもあります。

片面ずつ異なるデザインの「ホテルスターバックスキーチェーン付ビバレッジカード」

お支払いに使えるドリンクチケットと、キーチェーンがセットになったこちら。ホテルのキータグを彷彿とさせるキーチェーンは、鍵に取り付けるのにぴったりです。グリーンにゴールドがアクセントになった高級感のある配色。片面にはクマ、もう片面にはホテルのイラストがあしらわれた可愛らしいデザイン。こちらも公式オンラインショップでは完売しているため、気になる方はぜひ最寄りの店舗をチェックしてみてください。

