松村沙友理【リンガーハット】“限定アジアンメニュー”を絶賛「本格的」「辛いの大好きな人必見」

松村沙友理さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【リンガーハット】汗が出る本格的な辛さにびっくり 王道ちゃんぽんはもちろん期間限定のトムヤムクンちゃんぽんも美味しくいただきました』という動画を投稿。松村さんが、昔から好きで通っており、最近もデリバリーを利用してよく食べているという【長崎ちゃんぽん リンガーハット】で食事する様子を公開。今回は、タイ料理が好きだという松村さんが「めっちゃ本格的」「辛いの大好きな人必見」と絶賛した、暑い季節に食べたくなる“限定メニュー”を紹介します！

動画内で、松村さんが注文した商品はこちら！

■本格的なトムヤムクンちゃんぽん

長崎ちゃんぽん リンガーハット / トムヤムクンちゃんぽん店内価格 税込1390円・テイクアウトは容器代で+30円（公式サイトより）

バンコクに店舗を構えて15年のリンガーハットが、タイの店舗から逆輸入したという本場の味を追求した1品。

有頭エビと国産のパクチーを使用した華やかな見た目に、ちゃんぽんスープをベースに唐辛子やにんにく、レモングラス、ライムリーフを加えた爽やかな辛さと本格スパイスのクセになる酸味が効いた味わいが特徴なんだそう。

また、80円引きで麺半分、50円追加でパクチー2倍（1回限り）など、お好みに合わせたカスタマイズも可能となっています！

なお、こちらの商品は、期間限定・東京都の一部店舗でのみ販売の商品となっていますので、気になる方は公式サイトをご確認くださいね。

■辛いだけじゃない味のバランスを絶賛

到着した商品を見て松村さんは、「美味しそう。夏っぽい！」と色鮮やかな見た目について触れ、追加注文したパクチーも加えて一口食べると「美味しい！あ、後から結構辛味が。ピリッと辛い」とコメント。

また、辛いものはあまり得意ではないとしつつも、「辛さもあるし酸味もあるので、結構濃厚やけど、さっぱり食べやすい」「結構まろやかさもあって食べやすいです」と、ただ辛いだけではないという味わいについて教えてくれました♪

その後も「夏にいい汗かけそうな辛さです」「辛いとわかってるのに食べたくなる魔法の味です」と、ほんのり汗をかきながら食べ進めた松村さんは「肌がキレイになった気がする？」と、笑顔を見せていました。

■動画もチェック

動画では、松村さんが他のメニューを食べてその感想を語る様子なども公開されています！ ぜひチェックしてみてくださいね。