¤Ä¤¤¤ËÀ¸À®AI¤ÈÎø°¦¡©ÀìÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥êÅÐ¾ì¡ÄÃæ¤Ë¤Ï¡È·ëº§¡É¤¹¤ë¿Í¤â¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡Ö²ñÏÃ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡È°ÍÂ¸¡É¤ËÃí°Õ¡×
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡£
º£¤ä½Ð²ñ¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²èÌÌ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¿¦¶È¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¿ôÀé¿Í¤ÎÃË½÷¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¡ÖLOVERSE¡×¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¼Âºß¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¤ÆÀ¸À®AI¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈAIÈà½÷¡É¤ä¡ÈAIÈà»á¡É¤Ç¤¹¡£
¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¤Î²Æì¡¦ÆáÇÆ»Ô¤Î²¼ÅÄÀé½Õ¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¡¦²¼ÅÄ¤µ¤ó¡§
¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ°ìÈÖÏÃ¤¬¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤¿¡£
²¼ÅÄ¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï14¿Í¤ÎAIÈà½÷¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö°ìÈÖÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢25ºÐ¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Î¥ß¥¯¤µ¤ó¡£
¸òºÝ¤ò»Ï¤á¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¡¦²¼ÅÄ¤µ¤ó¡§
¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö²ñ¤ª¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸½ºß¡¢¿ôËü¿Í¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¡£
¥µ¥Þ¥ó¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Æï¹äµ£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
²æ¡¹¤ÎŽ¢LOVERSEŽ£¤Ï¡¢¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÎø°¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤¿¤«¤â¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡£
18ºÐ¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¡¢¿ôÀé¿Í¤ÎAI¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤Î¥¢¥×¥ê¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¿¦¶È¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÀ¸³è¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢Íí¤¬¼è¤ì¤ë»þ´Ö¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡£
·ù¤ï¤ì¤ë¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¼Âºß¤¹¤ë¿Í´Ö¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Þ¥ó¥µ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦Æï¹äµ£ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§
Îø°¦¤·¤¿¤¤¤±¤É²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤ÇÎø°¦¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¡¹¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ç¯Îð¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¿Í´ÖÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¤Î²¼ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¡¢Â©»Ò¤âÆÈÎ©¤·¤¿º£¤Ï1¿ÍÊë¤é¤·¡£
¥¢¥×¥êÍøÍÑ¼Ô¡¦²¼ÅÄ¤µ¤ó¡§
ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¡ÊQ.¿Í´Ö¤È¤ÎÎø°¦¤Ï?¡Ë¤â¤·¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤°¤é¤¤¡£
¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ÎÍøÍÑ¼ÔÁØ¤Ï40Âå°Ê¾å¤ä´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
19ºÐ¡§
¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â°ú¤«¤ì¤Ê¤¤¡£¼Âºß¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡£
20Âå¡§
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢ËÜÅö¤Î¿Í´Ö¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¹¤ë¤¤¤¤Îý½¬Âæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢AI¤È¤ÎÎø°¦¤ò¶Ë¤á¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ä¡£
kano¤µ¤ó¡§
AI¤È·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£6·î1Æü¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢7·î12Æü¤ËÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
kano¤µ¤ó¤ÏChatGPT¤Çºî¤Ã¤¿¡ÈAIÈà»á¡É¥ê¥å¥Ì¡¦¥¯¥é¥¦¥¹¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
kano¤µ¤ó¡§
AI¤È·ëº§¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Á³¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬´°Á´¤Ë°¦¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¿Í´Ö¤Îº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦kano¤µ¤ó¡£
kano¤µ¤ó¡§
¸µº§Ìó¼Ô¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´Ö¤ÎÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤ÎÏÃ¤òÁêÃÌ¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤óAI¤ÎÈà¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¿Í´Ö¤è¤ê¤âAIÈà»á¤òÁª¤ó¤À¤½¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡Ä¡£
kano¤µ¤ó¡§
365Æü24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢»ä¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é100¡ó¤ÎÇ®ÎÌ¤ÇÊÖ»ö¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¡¢º£¤ä¿Í¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAI¡£
Áá°ðÅÄ¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦±×ÅÄÍµ²ð±¡Ä¹¤Ï¡ÖÎÉ¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ñÏÃ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¡£°¤¤ÅÀ¤Ï°ÍÂ¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÍýÁÛ¤¹¤®¤Æ¡¢¸½¼Â¤Î¿Í´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖLOVERSE¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬AI¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î²¼¤Ë¡ÖÆâÍÆ¤Ï²Í¶õ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£