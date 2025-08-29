将棋の西山朋佳白玲＝女流王将＝が２９日、東京・台場のグランドニッコー東京台場で行われた第５期白玲戦七番勝負第１局の前夜祭に出席した。翌３０日午前９時から、福間女流六冠との対局が行われる。

白玲戦は２０２０年、ヒューリック社が８つ目の女流タイトル戦として創設。タイトル獲得者への賞金はこれまで１５００万円だったが、今年４月に今期から５０００万円（特別賞含む）に増額することが決定。また６月の棋士総会で、白玲を通算５期獲得でプロ棋士に編入する権利が与えられることも決まった。

３期獲得中の西山は「今回より白玲戦においてさらなる発展をしてくださいまして、女流棋界のモチベーションを大きく上げてくださいました」と感謝。「明日から白玲戦の七番勝負が始まりますが、始まってしまえば短い期間。そういったなかで、見合った将棋を目指して頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。

今年度の西山は、４月に体調不良により挑戦する予定だった女流王位戦を辞退。６月に行われた７連覇中だったマイナビ女子オープンでは、福間に２勝３敗。女王位を奪取された。復帰後は１６戦８勝（不戦敗１含む）。２０２４年度は勝率８割で女流棋士トップの数字を残していただけに、本調子に戻し切れていない様子もうかがわせる。

それでもこの日は久しぶりにファンの前に姿を現し、笑顔。「皆さまの前に立たせていただくと『久しぶりにタイトル戦を戦わせていただくんだな』という実感が湧いてきて、緊張を感じております」と心境を明かしていた。