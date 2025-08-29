現在公開中の『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』の入場者プレゼント第3弾が決定した。

SNSにて投稿された漫画からアニメ化が始まり、2024年8月1日に1周年を迎えた『おでかけ子ザメ』。新シリーズとして制作が決定した映画では、子ザメちゃんのおでかけが「とかい」へ。監督は熊野千尋が務め、脚本は長嶋宏明、キャラクターデザインは竹内あゆみ、アニメーション制作はENGIがそれぞれ担当する。

八魚町の駅前にやってきた子ザメちゃんは、ベンチで悲しそうにうつむく女の子・そらに出会う。都会の高校に転校することになったと話すそらは、ひとりぼっちになってしまうかもしれないと落ち込んでいた。楽しい都会の様子が載っている雑誌を見ながら、きっと都会でも新しいお友達ができると元気づける子ザメちゃん。そらと別れ、歩き出した子ザメちゃんの目に、キラキラした都会のポスターが飛び込んでくる。そのとき子ザメちゃんの上をサメの形をした雲が通り過ぎていく。そしてその雲に誘われるように、子ザメちゃんは都会へ向かう電車に乗り込むのだった。輝くネオン、人々が行き交うスクランブル交差点、たくさん人たちが揺られる満員電車。“とかい“を舞台に子ザメちゃんの小さな大冒険が始まる。

入場者プレゼント第3弾は、映画本編前に上映中の『夜は猫といっしょ』コラボの“上映マナーこうざ”のキャラクターステッカー（全4種）。子ザメちゃん、あんこうちゃん、うさめちゃんはもちろん、『夜は猫といっしょ』よりキュルガがデザインされた、劇場でしかゲットできないステッカーとなっている。

さらに、“上映マナーこうざ”が特別に各種公式SNSにて初公開。「子ザメちゃんとキュルちゃんの上映マナーこうざ」は、子ザメちゃんやキュルガ、そしてその仲間たちのやり取りを通して、上映マナーを観客に伝える映像になっている。映像では、頭に付いたランプが光り焦るあんこうちゃんや、フータくんのスマホが気になって仕方がないキュルガ、「映画に興奮してもしゃべらない、なかない」と教えてくれるピーちゃんらが登場している。（文＝リアルサウンド編集部）