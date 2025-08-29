Ä¹ÅÄßº¤¬U21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¾·½¸¡ª¡Ä¤«¤Ä¤ÆÀîºêF¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËºßÀÒ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Çº£µ¨¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡¥É¥¤¥Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊDFB¡Ë¤Ï29Æü¡¢Íè·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ê¤é¤Ó¤ËUEFA U¡Ý21²¤½£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤ËÎ×¤àU¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤ÈÆ±¤¸¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGKÄ¹ÅÄßº¡Ê¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤â¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2004Ç¯4·î16Æü¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¸½ºß21ºÐ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤âºßÀÒ¡£À¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¥É¥¤¥Ä¤ØÌá¤ë¤È¡¢2018Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏU¡Ý17¥Á¡¼¥à¤äU¡Ý19¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023¡Ý24¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Õ¥©¥ì¥ó¥À¥à¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥óÉüµ¢¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½ÐÈÖ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤ÇÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë1¡Ý4¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹ÅÄ¤ÏµÇ°¤¹¤Ù¤¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î½é½Ð¾ì¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡U¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9·î5Æü¤ËU¡Ý21¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢4Æü¸å¤Î9Æü¤Ë¹µ¤¨¤ëUEFA U¡Ý21²¤½£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Ï¤¦U¡Ý21¥é¥È¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÄ¹ÅÄ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½FW»°ãø·°¤È¤â¶¦Æ®¤¹¤ëMF¥Ö¥é¥ä¥ó¡¦¥°¥ë¥À¤é¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Ä¹ÅÄ¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
