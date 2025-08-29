受験や就職活動を控えた高校3年生が、佐世保市のハウステンボスのホストクルーから「ビジネスマナー」を学びました。

（ハウステンボス労務厚生課 中村 優子さん）

「面接官の印象に残るということも大切」

県立波佐見高校の3年生約80人が学ぶのは、“社会人の基本的なビジネスマナー” です。

佐世保市のハウステンボスで行われたワークショップ。

社会人の第一歩として、ハウステンボスのホストクルーから、あいさつや言葉遣いなど、基本的なマナーや心構えを学んでもらおうと初めて開かれました。

「ドアのノックの回数」を問われた生徒は…。

「ドアノックの回数は、3回が正解」

（生徒）

「第一印象が “3秒で決まる” というのはあまり知らなくて、表情や声のトーンなど、しっかり気を付けて取り組みたいと思った」

（生徒）

「立ち姿も歩き姿も 日常生活に必要になってくるので、社会に出た時に今日の話を活かしていきたい」

波佐見高校は今年3月、ハウステンボスと連携協定を結んでいて、ワークショップはその一環で行われました。