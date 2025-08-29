元NMB48・木下百花、「友達いない」投稿→「私がいるだろ？」 NMB48 OGによる“エモい展開”にファン歓喜「変わらずカッコ良い」
元NMB48の木下百花（28）が29日、自身のXを更新。「友達がいない」というポストに対し、元メンバーが“エモい”返信を行い、ファンが歓喜した。
【全身ショット】独創的な衣装を着こなす木下百花
木下は、「こんなに美しくて曲も全部自分で作れるのに、人付き合い下手過ぎて友達ガチ全然居ないの推せる」「NMB48の頃からずっと友達居ないって言い続けてる気がする。安心してください、今も全然居ません」とポスト。この投稿に真っ先に反応したのが、元NMB48のキャプテンでセンターを務めた山本彩（32）。
山本が「私がいるだろ？」と反応すると、木下は「かなりアツい」と返信。さらにこの山本の投稿を引用し、「え・・・エモ(オタ目線)」と返し、連投で「ごめん居るわ」とつづった。
この“エモい”やりとりにファンからは「ええやんええやん」「さや姉変わらずカッコ良い」「めっちゃ最強やん」などのコメントが上がっている。
木下は1997年2月6日生まれ、兵庫県出身。アイドルグループ・NMB48の元メンバーで、第1期生。愛称は“きのした”。2012年2月、シングル「純情U-19」で初選抜入り。2017年9月、NMB48を卒業し、シンガーソングライターや作曲家として活動する。
【全身ショット】独創的な衣装を着こなす木下百花
木下は、「こんなに美しくて曲も全部自分で作れるのに、人付き合い下手過ぎて友達ガチ全然居ないの推せる」「NMB48の頃からずっと友達居ないって言い続けてる気がする。安心してください、今も全然居ません」とポスト。この投稿に真っ先に反応したのが、元NMB48のキャプテンでセンターを務めた山本彩（32）。
この“エモい”やりとりにファンからは「ええやんええやん」「さや姉変わらずカッコ良い」「めっちゃ最強やん」などのコメントが上がっている。
木下は1997年2月6日生まれ、兵庫県出身。アイドルグループ・NMB48の元メンバーで、第1期生。愛称は“きのした”。2012年2月、シングル「純情U-19」で初選抜入り。2017年9月、NMB48を卒業し、シンガーソングライターや作曲家として活動する。