ÆóµÜÏÂÌé¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥½é¤Î²÷µó¤Ç¡È¥¹¥¿¡¼À¡É¤Ë¶²½Ì¡Ö¤¢¡Á¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬29Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£º£ºî¤ÏÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥óÉôÌç¡×¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö9·î17Æü¡Á26Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡Ë¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¡£¤µ¤é¤ËÆóµÜ¤Ï´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¿Íµ¤¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¡¢ÆüËÜ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¹ß¤ëÆóµÜÏÂÌé¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤é¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡Á¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È³µÍ×¤ò¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤«¤éÀèÎ©¤Ã¤Æ¶²½Ì¤·»Ï¤á¡¢¤¦¤ä¤¦¤ä¤·¤¯¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤Ç¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»Ê²ñ¤«¤é¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¶±¤¨¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢ÀîÂ¼¸µµ¤´ÆÆÄ¤«¤é¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¤âÆ±Æü¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¡£¡ÖºîÉÊ¤È°ì½ï¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Î¤ÏÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ©ºî¤·¡¢Á´À¤³¦Îß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡È°ÛÊÑ¡ÉÃµ¤·Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¥²¡¼¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¤Î²þ»¥¤ò½Ð¤ÆÇò¤¤ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Å·°æ¤Ë¤Ï¡Ú½Ð¸ý8¡Û¤Î´ÇÈÄ¡£¤·¤«¤·¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½Ð¸ý¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¤¹¤ì°ã¤¦Æ±¤¸ÃË¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸ÄÌÏ©¤ò·«¤êÊÖ¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤·¤ÆÊÉ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÄÌÏ©¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ú°ÛÊÑ¡Û¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤ÊÖ¤·¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£¡Ú1ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ú2ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ú3ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ä¡ÄÀµ¤·¤±¤ì¤Ð¡Ú£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Û¤Ë¶á¤Å¤¡¢¸«Íî¤È¤¹¤È¡Ú0ÈÖ½Ð¸ý¡Û¤ËÌá¤ë¡£¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀäË¾Åª¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÌµ¸Â²óÏ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾®¾¾ºÚÆà¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¹ß¤ëÆóµÜÏÂÌé¡õ¾®¾¾ºÚÆà¤é¥¥ã¥¹¥È
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢»Ê²ñ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥¿¡¼¥º¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤ÇºÝÎ©¤Ä¥¹¥¿¡¼À¤òÊü¤Á¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¥È¡¼¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡Á¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È³µÍ×¤ò¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤«¤éÀèÎ©¤Ã¤Æ¶²½Ì¤·»Ï¤á¡¢¤¦¤ä¤¦¤ä¤·¤¯¶»¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÆâ³°¤Ç¡Ä¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎKOTAKE CREATE»á¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ©ºî¤·¡¢Á´À¤³¦Îß·×170Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡È°ÛÊÑ¡ÉÃµ¤·Ìµ¸Â¥ë¡¼¥×¥²¡¼¥à¡Ø8ÈÖ½Ð¸ý¡Ù¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¤Î²þ»¥¤ò½Ð¤ÆÇò¤¤ÃÏ²¼ÄÌÏ©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£Å·°æ¤Ë¤Ï¡Ú½Ð¸ý8¡Û¤Î´ÇÈÄ¡£¤·¤«¤·¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â½Ð¸ý¤ËÃ©¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¤â¤¹¤ì°ã¤¦Æ±¤¸ÃË¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Ê¬¤¬Æ±¤¸ÄÌÏ©¤ò·«¤êÊÖ¤·Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤·¤ÆÊÉ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÄÌÏ©¤Î¤É¤³¤«¤Ë¡Ú°ÛÊÑ¡Û¤¬¤¢¤ì¤Ð°ú¤ÊÖ¤·¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¤Ë¿Ê¤à¡£¡Ú1ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ú2ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ú3ÈÖ½Ð¸ý¡Û¡Ä¡ÄÀµ¤·¤±¤ì¤Ð¡Ú£¸ÈÖ½Ð¸ý¡Û¤Ë¶á¤Å¤¡¢¸«Íî¤È¤¹¤È¡Ú0ÈÖ½Ð¸ý¡Û¤ËÌá¤ë¡£¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ëÉÔ²Ä²ò¤Ê°ÛÊÑ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀäË¾Åª¤Ë¥ë¡¼¥×¤¹¤ëÌµ¸Â²óÏ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¾®¾¾ºÚÆà¡¢²ÏÆâÂçÏÂ¡¢ÀîÂ¼´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£