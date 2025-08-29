ÂÎÁàÃÄÂÎ¶â¤Î¶¶ËÜÂçµ±¤é½Ð¾ì¡¡¼¢²ì¹ñ¥¹¥Ý²ñ´üÁ°¶¥µ»
¡¡ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¨²ñ¤Ï29Æü¡¢¼¢²ì¸©¤Ç¤Î¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¤Ç9·î28Æü¤Î³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë²ñ´üÁ°¶¥µ»¤Î¼ç¤Ê½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¡¢ÂÎÁàÀ®Ç¯ÃË»Ò¤Ë¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎÁí¹ç¶â¥á¥À¥ë¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡ÊÀéÍÕ¡¦ÆüËÜÀ¸Ì¿¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ËÃ«Àî¹Ò¡ÊÀéÍÕ¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ë¿ùÌîÀµ¶Æ¡ÊÊ¡°æ¡¦ÆÁ½§²ñ¡Ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡¿å±Ë¤ÎÀ®Ç¯ÃË»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¶Ì°æÎ¦ÅÍ¡ÊÊ¼¸Ë¡¦Î©Ì¿Âç¡Ë¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¶¥±Ë¤Ï¡¢À®Ç¯ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç2°Ì¤À¤Ã¤¿¾¾²¼ÃÎÇ·¡ÊÆÊÌÚ¡¦ÅìÍÎÂç¡Ë¡¢À®Ç¯½÷»Ò50¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á¤ËÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡ÊÅìµþ¡¦²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤¬ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£